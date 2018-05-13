Selami Bulut’tan Alemdar’a teşekkür

Bulut “Harb-iş Spor Kadın Futbol Takımı ile birçok başarıya imza atan ve en son Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin Kadın Futsal Takımı ile de Dünya ikincisi olan Hasan Alemdar hocamızın “Hayırlı olsun” ziyaretinden dolayı Alemdar hocamıza çok teşekkür ederim” dedi. Alemdar ise Bulut’a yeni görevinde başarılar diledi.