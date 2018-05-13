Bulut “Harb-iş Spor Kadın Futbol Takımı ile birçok başarıya imza atan ve en son Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin Kadın Futsal Takımı ile de Dünya ikincisi olan Hasan Alemdar hocamızın “Hayırlı olsun” ziyaretinden dolayı Alemdar hocamıza çok teşekkür ederim” dedi. Alemdar ise Bulut’a yeni görevinde başarılar diledi.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:55 TSİ )
Selami Bulut’tan Alemdar’a teşekkür
Harbişspor’un çiçeği burnunda başkanı Selami Bulut, başarılı teknik adam Hasan Alemdar’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.
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Bugün 14:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz