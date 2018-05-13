Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Muğla maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5’inci kez gerçekleştirilmesiyle, 2.Lig’e yükselen Darıca Gençlerbirliği’ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Bundan dolayı Bin 500 TL para cezası alan sarı-yeşilli ekip, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL da para cezasına daha çarptırıldı.
Bugün 14:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
Darıca’ya kötü haber!
PFDK, Muğla maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5’inci kez gerçekleştirilmesiyle Darıca Gençlerbirliği’ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
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Bugün 14:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz