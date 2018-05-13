Darıca’ya kötü haber!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Muğla maçında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeni ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5’inci kez gerçekleştirilmesiyle, 2.Lig’e yükselen Darıca Gençlerbirliği’ne 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Bundan dolayı Bin 500 TL para cezası alan sarı-yeşilli ekip, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL da para cezasına daha çarptırıldı.