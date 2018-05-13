Sakaryaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan Spor Toto 1.Lig’e yükselme Play-Off karşılaşmasını yerinde takip eden Balcıoğlu, radarında olan isimlerin son durumlarını görme adına bu karşılaşmayı takip etti. Darıca G.B.’ndeki kongre sürecini takip eden Balcıoğlu’nun göreve devam etmesi halinde, transfer listesinin hazır olduğu öğrenildi.
Bugün 14:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:57 TSİ )
Balcıoğlu takipte!
Darıca Gençlerbirliği’ni direkt 2.Lig’e çıkarma başarısı gösteren teknik direktör Uğur Balcıoğlu, sezonun tamamlanmasının ardından futbolcu avına çıktı.
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Bugün 14:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz