Balcıoğlu takipte!

Sakaryaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan Spor Toto 1.Lig’e yükselme Play-Off karşılaşmasını yerinde takip eden Balcıoğlu, radarında olan isimlerin son durumlarını görme adına bu karşılaşmayı takip etti. Darıca G.B.’ndeki kongre sürecini takip eden Balcıoğlu’nun göreve devam etmesi halinde, transfer listesinin hazır olduğu öğrenildi.