Sezon boyunca sarı yeşilli taraftarların desteğini arkalarında hissettiklerini söyleyen Cafercan, “Bize güvenen taraftarlarımızı mahcup etmediğimiz için çok mutluyuz” dedi. Tecrübeli futbolcu Emrullah Kokoç ise yaptığı açıklamada, Çınaraltı taraftarının şampiyonluğu çok önemli bir katkı yaptığını söyleyerek, “Sezon başında taraftarımızla birlikte kenetlendiğimiz zaman şampiyon olmamamız için hiçbir neden olmadığını söylemiştim. Şükürler olsun ki Allah bize o birlikteliği ve başarıyı nasip etti. 2.Lig Darıca G.B camiasına hayırlı olsun” dedi.
Bugün 14:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
Kaptanlar Çınaraltı’nı unutmadı!
Darıca Gençlerbirliği’nin tecrübeli takım kaptanları Cafercan Aksu ve Emrullah Kokoç, Darıca G.B’nin cefakâr taraftar grubu Çınaraltı’na teşekkür ettiler.
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Bugün 14:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz