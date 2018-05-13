Kaptanlar Çınaraltı’nı unutmadı!

Sezon boyunca sarı yeşilli taraftarların desteğini arkalarında hissettiklerini söyleyen Cafercan, “Bize güvenen taraftarlarımızı mahcup etmediğimiz için çok mutluyuz” dedi. Tecrübeli futbolcu Emrullah Kokoç ise yaptığı açıklamada, Çınaraltı taraftarının şampiyonluğu çok önemli bir katkı yaptığını söyleyerek, “Sezon başında taraftarımızla birlikte kenetlendiğimiz zaman şampiyon olmamamız için hiçbir neden olmadığını söylemiştim. Şükürler olsun ki Allah bize o birlikteliği ve başarıyı nasip etti. 2.Lig Darıca G.B camiasına hayırlı olsun” dedi.