CHP’li adaylardan ilçe başkanlarına baskı!

CHP Genel Merkezi tarafından 12 ilçe başkanına 13 kişilik milletvekili listesi hazırlama doğrultusunda talimat gelmesinin ardından CHP Kocaeli İl örgütünde hareketli dakikalar yaşanıyor. 12 ilçe başkanı bugün saat 17.00’ye kadar hazırladıkları listeleri İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a teslim etmek zorunda. Milletvekili aday adaylarının ise tek tek arayarak isimlerini yazmaları konusunda 12 ilçe başkanına baskı uyguluyor. Baskılar doğrultusunda Dilovası’nın liste önerisinde bulunmayacağı öğrenilirken batı yakasında bulunan Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinin de ortak liste hazırlama kararı aldığı edinilen bilgiler arasında bulunuyor.