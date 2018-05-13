Kocaelispor'un acı kaybı!

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Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan’ın tribün ağabeylerinden Deli Kadir lakaplı Sezai Kadri Köksaloğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören Köksaloğlu’nun vefat haberi Hodri Meydan grubunu ve sevenlerini yasa boğdu. Köksaloğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince İmam-ı Azam Camii'nde kaldırılarak toprağa verilecek.