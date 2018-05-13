Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan’ın tribün ağabeylerinden Deli Kadir lakaplı Sezai Kadri Köksaloğlu, hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören Köksaloğlu’nun vefat haberi Hodri Meydan grubunu ve sevenlerini yasa boğdu. Köksaloğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Derince İmam-ı Azam Camii'nde kaldırılarak toprağa verilecek.
Bugün 15:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
Kocaelispor'un acı kaybı!
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan’ın tribün ağabeylerinden Deli Kadir lakaplı Sezai Kadri Köksaloğlu, hayatını kaybetti.
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Bugün 15:20 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz