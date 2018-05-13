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Bugün 15:36 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:20 TSİ )

"Sportif ve turizmci" bir aday: Tülay Çırak

Gazetemizi ziyaret eden AKP Milletvekili aday adayı Tülay Çırak, vekil olması halinde kentin turizmine yoğunlaşacağını ve ayriyeten de sporla ilgili zamanı geldiğinde söyleyecek sözlerinin olduğunu belirtti.

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Milletvekili aday adaylık açıklamasının ardından kapı kapı dolaşan AKP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Tülay Çırak, gazetemizi ziyaret etti. Aday adaylığı ile ilgili konuşan Çırak, “nasip” olması halinde Kocaeli’yi Ankara’da temsil etmek istediğini belirtti. Daha öncesinde 2015 Genel Seçimlerinde aday adayı olan Tülay Çırak, 2018 Genel Seçimlerinde yeniden aday adayı oldu.

ÖNGÖRÜSÜ “11 VEKİL”

Bilindiği üzere 550’den 600’e çıkarılan meclisteki milletvekili sayısına göre Kocaeli’nin milletvekili sayısı da 11’den 13’e çıkmıştı. Çırak, şu an mevcut 7 vekili olan AK Parti’nin vekil sayısını 11’e çıkartacağını öngörüyor.

12 İLÇEDE TURİZM ÇALIŞMASI YAPMAK İSTİYOR

Milletvekili olması halinde Kocaeli’nin var olan turizm potansiyelini sonuna kadar kullanabilecek projeler üretmeyi amaçladıklarını söyleyen Çırak, bu anlamda turizmin yoğunlaştığı Kandıra ve Kartepe ile sınırlı kalmayarak 12 ilçede turizm çalışması yapmak istediklerini söyledi.

KOCAELİSPOR’U VE SPORU SORDUK

Kentimizin “Spor” faaliyetleri ve süper ligde bir takımımızın olmayışı hakkında görüşlerini sorduğumuzda Çırak, “Mecliste söz alırsam emin olun bununla ilgili bir çalışmam olacak. Ben bunu yapacağım edeceğim söylemlerini sevmiyorum. Mücadeleci bir insanım. Biz yaptıklarımızla konuşacağız. İddialıyım” ifadelerini kullandı.

TÜLAY ÇIRAK KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu olan Tülay Çırak, 1990 yılından beri İzmit’te ikamet ediyor. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakultesi’nde eğitim alan Çırak, şu anda aile şirketlerinde genel müdür yardımcılığı ve yöneticilik yapmakta. Tülay Çırak’ın aynı zamanda bir çok Vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında üyeliği bulunuyor. Bir dönem Halkın Sesi Partisinde Kocaeli İl yönetiminde görev alan Çırak, 24. dönem milletvekili genel seçimlerinde Has Parti 3. sıra milletvekili adayı oldu. 22 Eylül 2012’de AK Parti’ye katılan Çırak, 2015 milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti’den Kocaeli milletvekili aday adayı olmuştu.

Bugün 15:36 TSİ - Siyaset

Muhabir Buket Sezer

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