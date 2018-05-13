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Bugün 16:06 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:07 TSİ )

Kocaeli'de çatı yandı!

Darıca'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, çatı katı hasar gördü.

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Öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Nergis Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Gebze ve Darıca itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni ile binaya yanaşan itfaiyeciler, alev alev yanan binaya su tuttu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, çatı katı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 16:06 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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