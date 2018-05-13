Öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Nergis Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen Gebze ve Darıca itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni ile binaya yanaşan itfaiyeciler, alev alev yanan binaya su tuttu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, çatı katı hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kocaeli'de çatı yandı!
Darıca'da, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, çatı katı hasar gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz