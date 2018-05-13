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Bugün 16:15 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:25 TSİ )

Termometreler 30'u gösterecek!

Kocaeli'de bir haftadır devam eden yağışlı ve soğuk hava yerini güneşli günlere bıraktı. Sıcaklık bugünden itibaren hızla yükselmeye başlıyor.

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Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün artamaya başlayan sıcaklık dereceleri Perşembe günü 30'u görecek. Yarın (14 Mayıs Pazartesi) hava güneşli ve 22 derece, 15 Mayıs Salı günü parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 26 derece seviyesinde olacak. 16 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 28 derece olarak hissedilecek. 17 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Bugün 16:15 TSİ - Gündem

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