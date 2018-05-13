Termometreler 30'u gösterecek!

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün artamaya başlayan sıcaklık dereceleri Perşembe günü 30'u görecek. Yarın (14 Mayıs Pazartesi) hava güneşli ve 22 derece, 15 Mayıs Salı günü parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 26 derece seviyesinde olacak. 16 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 28 derece olarak hissedilecek. 17 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor.