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İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!

Körfez-Köseköy arasında 37 kilometre uzunluğunda bir metro hattı için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi 20 kilometre uzunluğundaki Gölcük-İzmit hattı için de ihale açıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl tramvay projesini hayata geçirdi. Kent merkezinde yalnızca 11 duraktan oluşmasına rağmen büyük ilgi toplayan ve pek çok vatandaşın hayatını kolaylaştırdı. Körfez-Köseköy arasında 37 kilometre uzunluğunda bir metro hattı için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi yepyeni bir hat için de ön proje çalışmalarını başlattı. Bu hat 20 kilometre uzunluğundaki Gölcük-İzmit hattı. Söz konusu hat için ön proje çizim ihalesine çıkılacak. İhale 23 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da gerçekleştirilecek.

İHALE İLANI ŞU ŞEKİLDEDİR:

Kocaeli Raylı Sistem Hatları Proje Tasarım ve Danışmanlık Hizmeti Alınacaktır

Kocaeli Raylı Sistem Hatları Proje Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri Alım İşi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2018/203308

1-İdarenin

a) Adresi: D-100 Karayolu Üzeri Orduevi Karşısı Seka İdari Binası İZMİT/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası: 0262 324 22 60 – 0262 317 26 05
c) Elektronik Posta Adresi: ihale@kocaeli.bel.tr
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Körfez-Köseköy arasında yaklaşık 37 km uzunluğundaki metro hattı kesin projesi, Gölcük-İzmit ara. yak. 20 km uzunluğundaki metro hattı ön projesi ve İzmit sektöründe 8 km’si kesin proje olmak üzere toplam 25 km tramvay hattı projesi yapılması işidir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KOCAELİ
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 450 takvim günüdür.

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü Karabaş Mah. Oramiral Salim      Dervişoğlu Cad. No: 80 F Blok Zemin Kat 41040 İzmit/Kocaeli
b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 15:30

Dün 16:44 TSİ - Ekonomi

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