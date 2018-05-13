İzmitli oyuncu baba oldu!

İzmit'te doğan ve büyüyen ve Hayat Bilgisi dizisinden Arif karakteriyle adını Türkiye'ye duyuran oyuncu Ümit Erdim baba oldu. Eşinin doğumuna giren Erdim “Dünyanın en güzel saniyesi bu fotoğraf karesi” dediği bebeğinin doğduğu anını sosyal medya hesabında paylaştı. Erdim, mutluluğunu “Allah'ın mucizesine tanık olmanın izahı yok, 09.05.2018 günü kız babası oldum. Sevgili karıcığım, hanımcığım canımızın parçası en değerli varlığımızı dünyaya getirdi. Hoş geldin Ses Erdim" cümleleri ile paylaştı.
ÜMİT ERDİM KİMDİR?
Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oynadı. 1997 yılında “Böyle mi Olacaktı” adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı “Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena” adlı dizilerle devam etmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz