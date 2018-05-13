Kocaeli esnafı yeni başkanı seçti!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin olağan kongresi dün Antikkapı Restoran’da gerçekleşti. Kongrede birliğin 27 yıldır başkanlığını yapan Kemal Kaya yeniden aday olmadı. Çekişmeli geçen kongrede birliğin başkan vekili Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt başkanlık için yarıştı. Birliğe bağlı 51 odadan, 403 kişinin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda kazanan Kadir Durmuş oldu.

KAZANAN DURMUŞ OLDU

Kongrede aldığı 197 oy ile başkanlığa Kadir Durmuş seçilirken, rakibi Mustafa Kurt ise 182 oyda kaldı. Yapılan genel kurul sonucunda ise 9 yönetim kurulu, 5 denetim kurulu ve 5 disiplin kurulu olmak üzere toplam 19 kişilik yönetim seçildi. Kongreyi takip edenler arasında ise Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, oda başkanları ve üyeler katılım gösterdi.