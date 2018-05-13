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Dün 20:49 TSİ- Siyaset ( G : Dün 21:22 TSİ )

CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu

CHP İzmit İlçe Örgütü, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri ve ilçe yönetiminin görüşünü alarak yaptığı istişareler sonucunda hazırladığı listenin ilk sırasında Muhip Kanko çıktı. Mevcut milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise çok az fark ile ikinci en çok oyu alan isim oldu. Mehmet Ümit Küçükkaya ise 3’ncü sırada yer alabildi.

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CHP Genel Merkezi tarafından 12 ilçe başkanına 13 kişilik milletvekili listesi hazırlaması talimatının gelmesinin ardından İlçe örgütlerinden gelen listeler yavaş yavaş belli olmaya başladı. 12 ilçe başkanı bugün saat 17.00’ye kadar hazırladıkları listeleri İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a teslim etti.  İzmit İlçe Örgütü’nde ise yapılan istişareler sonucunda listede ilk sırada Profesör Doktor Muhip Kanko’nun isminin olduğu öğrenildi.

İZMİT’TE MUHİP KANKO SÜRPRİZİ

Alınan bilgilere göre İzmit İlçe Örgütü, mahalle temsilcileri, meclis üyeleri ve ilçe yönetiminin görüşünü alarak yaptığı listenin başında Profesör Doktor Muhip Kanko çıktı. Parti içinde çok sevilen Kanko’nun İzmit listesinde üst sıralarda yer alması çoğu kişiyi şaşırttı. Ayrıca Kanko’ nun  12 ilçenin yaptığı listesinde de olduğu öğrenildi. Kanko’nun ardından mevcut milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise çok az fark ile ikinci en çok oyu alan isim oldu. Hürriyet’in ardından oylamada üçüncü sırada eski İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın ismi çıktı. 13 kişilik listede mevcut milletvekillerinden Haydar Akar, Tahsin Tarhan ve Fikret Toker’in de ismi bulunuyor. Selin BECER

Dün 20:49 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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