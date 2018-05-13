CHP ilk seçim bürosunu meşalelerle açtı

CHP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından Alikahya Atatürk Mahallesi’n ilk irtibat bürosu meşale ve havai fişeklerle açıldı. Açılışa CHP Genel Başkan Danışmanı Cuma Karavar, Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve milletvekili aday adayları ve çok sayıda partili katılım gösterdi. Açılışta konuşan İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, “İlk seçim büromuz hayırlı olacak. 24 Haziran’da buradan verdiğimiz start sonrası mecliste çoğunluğu sağlayacağız ve Cumhurbaşkanımız Muharrem İnce olacak. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

AKP’DEN KURTULUŞ GÜNÜ

İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Seçim startını buradan veriyoruz. Ülkemiz insanlarının kurtuluş günü 24 Haziran olacak. AKP’den kurtuluş günü olacak. Askerlerin şafak sayması gibi şafak sayıyoruz. Şafak 41. İnşallah 24 Haziran’da parlamentoda çoğunluğu sağlarız ve 8 Temmuz’da Muharrem İnce’yi Cumhurbaşkanı koltuğuna oturturuz. Sıkıldık diyoruz artık tamam diyoruz” diye konuştu.

KALE İÇTEN YIKILIYOR

CHP Milletvekili Haydar Akar, “Bu seçimde inanın gidecekler. Bu seçimde artık onlara tamam diyoruz. Rize’yi görünce inancım 10 kat daha arttı. Kale içten yıkılıyor. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar, her şey iyi gidiyorsa niye seçime gidiyoruz? Ülkeyi kalkındıramamış, özgürlükler elden alınmış, ayrıştırılmışız. Artık ülke bu ıstıraptan kurtulmalı. Artık bizim huzura ihtiyacımız var. İlk kez bu kadar gideceklerine inançlıyız. İnsanlara cebine bak mutluysan, borçlanmamışsan, eğitim ve sağlıkla ilgili kaygıların yoksa, işsizlik kaygın yoksa ver oyunu. Önce cebine bakacaksın. İktidarı değiştirmek sizlerin elinde. Kapatılan belediyelerimiz CHP iktidarında yeniden açılacak” dedi.

CHP HERKESE İYİ GELECEK

Akar’ın ardından konuşan CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Bu ofisimizin açılışında elini taşının altına koyan tüm yoldaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnançla ve kararlılıkla 24 Haziran’da kazanan biz olacağız. Bu iktidara gerçekten tamam diyeceğiz. Türkiye’nin CHP iktidarlığına ihtiyacı var. Daha kardeşçe, huzurlu yaşadığımız biz Türkiye özlemimiz var. Türkiye’ye söz verdik. İnancın sonu başarıyla taçlanacak. CHP herkese iyi gelecek” açıklamalarında bulundu.