Olay, bugün öğle saatlerinde Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İstimlak çalışmaları kapsamında bir bina yıkılırken, iş makinesi operatörü H.B., ortaya çıkan demirleri toplayan Kadir Tanaç'ı fark etmedi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi, 5 çocuk babası Kadir Tanaç, iş makinesinin altında ezilerek yaşamını yitirdi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Tanaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kıbrıs gazisinin feci ölümü!
Körfez'de bir binanın yıkımı sırasında enkazdaki demirleri toplamaya çalışan ve hurdacılık yapan Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç (70), iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz