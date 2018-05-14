Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde şampiyon Ali Gürbüz oldu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen 1453 Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nin final müsabakası Ali Gürbüz ile Salih Erinç karşılaştı. Edirne Kırk Pınar Yağlı Güreşleri'nden sonraki önemli yağlı güreş müsabakalarının başında gelen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri, 14 boyda 800 pehlivanın kıran kırana müsabakalarına sahne oldu. Rakibi Salih Erinç’i finalde kıran kırana mücadelenin ardından puanlama usulüyle mağlup etmeyi başaran başpehlivan Ali Gürbüz kupayı kaldıran isim oldu.

ALANIN TARİHİ ÖNEMİNDEN BAHSEDİLDİ

Güreş müsabakasında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Burası Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği alan. Onun için özel. Manevi ruhaniyeti yüksek bir yer. Yağlı güreşleri önemsiyoruz. O yüzden 24 senedir yapıyoruz. Bu yılda yapmış olduğumuz 14 boyda 42 başpehlivanımızın olduğu toplamda 800 sporcu güreşecek. Çok yoğun bir katılım var. Edirne Kırkpınar güreşleri Fatih’in doğduğu mekan, burası da vefat ettiği mekan. Biz iki manevi alanı köprülendiriyoruz. Kırkıpınar’dan önceki yapılan en büyük yağlı güreş organizasyonu burada. Dolayısıyla güçlü olmasını arzu ediyoruz. Ata sporumuz yağlı güreşler bizler için önemli. Gençlerimizin buna alışması, ısınması ve ileriki dönemlerde de güreşlere olan ilgi alakanın artmasını arzu ediyoruz” dedi. 1453 Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin bu yılki şampiyonu Ali Gürbüz’e kupasını ve madalyasını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker takdim etti.