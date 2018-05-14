Efetur Özemniyet, firmalarını tercih eden anneleri, özel olarak hazırlanan çikolata kutuları ile karşıladı. “Bu özel günün anlam ve önemini, asla değeri biçilemeyen annelerimize bir avuç mutlulukla Efe Tur Özemniyet ailesi olarak katkı sunabilmekten sevgi, sevinç ve gurur duyuyoruz” diyen firma yetkilileri “Her zaman olduğu gibi tüm özel günlerin değerini yaşayan ve yaşatan firmamız, tüm güzel anılarda yer almayı unutmaz, yapılan tüm çalışmalarla unutturmaz olacaktır” şeklinde konuştu.
Bugün 10:12 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:16 TSİ )
Efetur Özemniyet'ten annelere armağan
Efetur Özemniyet Anneler Gününü kutladı...
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Bugün 10:12 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz