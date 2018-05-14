Efetur Özemniyet'ten annelere armağan

Efetur Özemniyet, firmalarını tercih eden anneleri, özel olarak hazırlanan çikolata kutuları ile karşıladı. “Bu özel günün anlam ve önemini, asla değeri biçilemeyen annelerimize bir avuç mutlulukla Efe Tur Özemniyet ailesi olarak katkı sunabilmekten sevgi, sevinç ve gurur duyuyoruz” diyen firma yetkilileri “Her zaman olduğu gibi tüm özel günlerin değerini yaşayan ve yaşatan firmamız, tüm güzel anılarda yer almayı unutmaz, yapılan tüm çalışmalarla unutturmaz olacaktır” şeklinde konuştu.