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Torbacı operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi

İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 kişiden 30’u adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 -10 Mayıs tarihlerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 71 kişi gözaltına alındı. 200 polisin görev yaptığı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 79 gram eroin, 93 adet uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan 71 kişiden 41 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken emniyette sorgusu tamamlanan 30 kişi uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlamaları ile Körfez Adliyesine sevk edildi.

Bugün 10:16 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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