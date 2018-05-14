Mustafa Çulcu: Hakemlerimiz başarısız

Çulcu, “Ülkemizde 22 hakem içinde 10 hakem bütün ligi sırtlanmış durumda. Biz bu ülkenin yarın oynanacak futbolunu nasıl kotaracağız, anlatılanla uygulanan arasında ciddi farklılıklar var. Uygulananlar çağdaş hakemlik uygulamalarına uygun değil. Futbolda yüzde 70 yabancı potansiyeli olması hakemlerin işini kolaylaştırıyor olabilir, yerli olunca araya duygular karışıyor maalesef hakemlerimiz vasatlar, başarılı değiller” dedi

TAKIMLAR TARAFTARLARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ SAHAYA YANSITAMIYOR

Spor spikeri Erdoğan Arıkan özetle şunları söyledi: Ülkemizde maalesef taraftarların büyüklüğünü takımlar sahaya yansıtamıyor. Dünyada futbola en fazla para harcayan ülkeler arasında 6. sıradayız, fakat bunun karşılığını alamayan bir ülkeyiz. Asıl bizi oyalayan, dünya çapında olmamamızı sağlayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabetidir. Kendi içimizde bu rekabeti yaşamak bize yetiyor. Ama Dünya çapında düşünüce ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne diğer takımlar hiç biri dünya takımları ile baş edebilecek seviyede değiller, hiçbirinin kadrosu için bu kadro Avrupa’da kupa alabilir, diyemiyoruz. Sadece Türkiye’de ki şampiyonluk bize yetiyor. Dünya büyük, bizim buna ayak uydurmamız lazım. Cüneyt Çakır dışında dünya futbolu ile ilgili hiçbir başarımız yok”

VİDEO HAKEM SİSTEMİ FUTBOLU MEKANİKLEŞTİRİR

Video hakem sistemini değerlendiren Mustafa Çulcu, “ülkemizde ilk defa uygulamaya geçen video hakem sistemi yüzde yüz doğruluk oranına ulaşsa bile eğer futbolun akışını seyir zevkini bozacaksa video hakemlikten geri dönmeliyiz, asıl amaç minimum müdahale maksimum fayda elde etmek olsa da video hakemlikte bir tuşa basılıp her şey düzelecek gibi bir algı yapılıyor. Ben doğal yapıyı bozacağını, futbolu mekanikleştireceğini düşünüyorum” dedi.

KOCAELİ TÜRKİYE’NİN FUTBOL FABRİKASI

Ünlü yorumcu Mustafa Çulcu, “Kocaeli futbol fabrikası bir şehir. Türkiye’de ilk 5’te, Kocaeli bir futbol kenti, kültür kentidir.Kocaelispor’un eski günlere dönmesini temenniediyoruz. Bu kentin süper ligde hakem ve hakemleri olmalı, üstelik ülkenin en iyi hakemleri de bu kentten çıkmalı, diye düşünüyorum” dedi.