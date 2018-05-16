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16 Mayıs 2018- Eğitim

İZMEK’lerde yılsonu heyecanı

Kısa adı İZMEK olan İzmit Meslek Edindirme Kurslarında yılsonu heyecanı yaşanıyor. Ekim ayında başlayan İZMEK kurslarını bitirenlere düzenlenen törenlerle belgeleri verilirken kursiyerler de el emeği gözü nuru ürünlerini sergiliyorlar.

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Kadıköy Mahalle Konağında açılan ev tekstil, giyim ve iğne oyası kursunu bitiren 218 kursiyere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın da katıldığı törenle belgeleri verildi. Belge dağıtım ve sergi açılışına Başkan Doğan’ın yanı sıra  Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, Ak Parti Kocaeli milletvekili aday adayları Mehtap Hammood ve Olcay Günlü, mahalle muhtarı İsmail Hakkı Yıldırım, kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

İZMEKLER’DE HUZUR VAR

Başkan Doğan törende yaptığı konuşmada İZMEK’in en büyük halk üniversitesi olduğunu belirterek “ hemen her mahallede açtığımız kurslar her yaştan vatandaşa hitap etmektedir. Şimdiye kadar 100 bine yakın mezun veren İZMEK’ler sayesinde hem meslek öğreniliyor hem de dostluklar ve arkadaşlıklar gelişiyor. Kurslarda öğrendiklerinizle yetinmeyin. Belediyemizin satış reyonları hepinizin emrindedir. Ürettiklerinizi buralarda satıp para kazanıp aile ekonominize katkıda bulunun. İZMEK’lerde huzur var, mutluluk var” dedi.   

16 Mayıs 2018 Kocaeli/ İzmit- Eğitim

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