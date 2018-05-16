Darıca G.B. seninle gurur duyuyoruz!

Genel puan cetveline ve iç saha puan cetveline şampiyon olarak adını yazdıran takım, dış sahada ise, takipçisi Ankara Demirspor’un açık üstünlüğüne rağmen, genel cetvelde rakibinin 1 puan önünde şampiyon olmayı başardı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ve futbolcuların destansı şampiyonluğunun rakamlarla öyküsü de hayli ilginçti… Gol rekortmenlerinden Darıca G.B., TFF 2. ve 3.Liglerinin tüm gruplarının en çok gol atan takımı unvanını kazandı… 64 gol atan Darıca, Süper Lig ve 1.Lig takımları da dahil edildiğinde, Galatasaray, Fenerbahçe ve Rizespor’un ardından, tüm profesyonel liglerde en çok gol atan 4’üncü takım oldu. Süper Lig’de de birçok takımı geride bıraktı.

LOTO’LUK BAŞLADIK, TOTOLUK BİTİRDİK…

Darıca G.B., yıllardır Play-Off’ta 2.Lig kapısından dönerken, yıllardır fırtına gibi başladığı liglerde, nefesi sona yetmeyen maratoncu gibiydi. Ancak bu sezon Sarı Yeşilliler, tam tersine, ilk 15 haftada, eksi 9 puanla küme düşen, herkesin fark attığı Erciyes ile bile berabere kalırken, şaşırtıyor ve umutları bitiriyordu. 15 haftada tam 6 beraberlik alan takımın, bunların dördünde 0-0 kalırken, gol sıkıntısını açıkça aşıyor. Kazandığı maçları da tek golle kazanıyor, ama kalesinde de gol görmüyordu. Sonradan Arap atı gibi açılan ve özellikle sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esen Darıca, sezon sonunda bir puan farkla şampiyon olup direkt 2.Lig’e yükselirken, son 10 yılda yapamadığını bu yıl yapıyordu. Darıca lig bittiğinde, 34 maçta, 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alırken, rakip filelere 64 gol atıyor, kalesinde sadece 18 gol görüyordu. Profesyonel 2. ve 3.Lig’lerde tüm gruplara da bakıldığında, Darıca en golcü takım olarak adını altın harflerle yazdırıyordu.