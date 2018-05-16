Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
16 Mayıs 2018- Spor

Darıca G.B. seninle gurur duyuyoruz!

10 yıl aradan sonra yeniden 2.Lig’e dönen Darıca G.B., 3.Lig 2.Grup’ta şampiyon olarak direkt üst lige adını yazdırdı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Genel puan cetveline ve iç saha puan cetveline şampiyon olarak adını yazdıran takım, dış sahada ise, takipçisi  Ankara Demirspor’un açık üstünlüğüne rağmen, genel cetvelde rakibinin 1 puan önünde şampiyon olmayı başardı. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ve futbolcuların destansı şampiyonluğunun rakamlarla öyküsü de hayli ilginçti… Gol rekortmenlerinden Darıca G.B., TFF 2. ve 3.Liglerinin tüm gruplarının en çok gol atan takımı unvanını kazandı… 64 gol atan Darıca, Süper Lig ve 1.Lig takımları da dahil edildiğinde,  Galatasaray, Fenerbahçe ve Rizespor’un ardından, tüm profesyonel liglerde en çok gol atan 4’üncü takım oldu. Süper Lig’de de birçok takımı geride bıraktı.

LOTO’LUK BAŞLADIK, TOTOLUK BİTİRDİK…

darica-1-1526283366.jpg

Darıca G.B., yıllardır Play-Off’ta 2.Lig kapısından dönerken, yıllardır fırtına gibi başladığı liglerde, nefesi sona yetmeyen maratoncu gibiydi. Ancak bu sezon Sarı Yeşilliler, tam tersine, ilk 15 haftada, eksi 9 puanla küme düşen, herkesin fark attığı Erciyes ile bile berabere kalırken, şaşırtıyor ve umutları bitiriyordu.  15 haftada tam 6 beraberlik alan takımın, bunların dördünde 0-0 kalırken, gol sıkıntısını açıkça aşıyor. Kazandığı maçları da tek golle kazanıyor, ama kalesinde de gol görmüyordu. Sonradan Arap atı gibi açılan ve özellikle sezonun ikinci yarısında fırtına gibi esen Darıca, sezon sonunda bir puan farkla şampiyon olup direkt 2.Lig’e yükselirken, son 10 yılda yapamadığını bu yıl yapıyordu. Darıca lig bittiğinde, 34 maçta, 21 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alırken, rakip filelere 64 gol atıyor, kalesinde sadece 18 gol görüyordu. Profesyonel 2. ve 3.Lig’lerde tüm gruplara da bakıldığında, Darıca en golcü takım olarak adını altın harflerle yazdırıyordu.

16 Mayıs 2018 Kocaeli/ Darica- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yuvacık’a modern futbol sahası… mask
Yuvacık’a modern futbol sahası…
Niko ve Güven yeniden yan yana mask
Niko ve Güven yeniden yan yana
Fatsa Belediye’ye sel darbesi… mask
Fatsa Belediye’ye sel darbesi…
Uğur Toprak Yasan’ın içi kan ağlıyor: Kocaelispor böyle mi olmalıydı? mask
Uğur Toprak Yasan’ın içi kan ağlıyor: Kocaelispor böyle mi olmalıydı?
Sıradaki rakip Şile Yıldız mask
Sıradaki rakip Şile Yıldız
Diyarbekir berabere kaldı: 2-2… mask
Diyarbekir berabere kaldı: 2-2…
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti? mask
Erbakan, "dolar ve altın bozdurun" çağrısına ne demişti?
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı! mask
İzmit’te fuhuş operasyonu 3 gözaltı!
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı mask
Dolar 7 TL'ye dayandı! İlk zammı onlar yaptı
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi mask
İYİ Parti'nin A takımına Kocaeli'den sadece o isim girdi

GALERİ

17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin mask
17 Ağustos depremini 17 adım ile gezin
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0" mask
Maç sonucu: "Kocaelispor 0 - Eyüpspor 0"
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında! mask
Gebze'de feci kaza! Şoför gözaltında!
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi mask
Hafriyat kamyonun altında kalan bisikletli yaşamını yitirdi
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı! mask
Cengiz Sarıbay, partilileri çok sert uyardı!
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı mask
Villa Hirazen’in lansmanı yapıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL