Gebze 5 yıl aradan sonra yeniden profesyonel oldu!

2017-2018 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de 12 ayrı grupta oynanan karşılaşmalar sonunda grup birincisi olan takımların eleme usulü oynadıkları 1. Kademe Play-Off müsabakaları sonuçlanırken, Eskişehir’de ilimizi temsil eden Gebzespor, Yalova Altınova Belediyespor karşısında Oğuz Başaran’ın 90+3.dakikada attığı gole 1-0 galip geldi ve 5 yıl aradan sonra yeniden 3.Lig’e çıktı. 2 yıl önce Kocaelispor’un 3.Lig’e çıktığı Eskişehir Yeni Stadı ve kent sokaklarında, Gebzelilerin sevinç gösterileri vardı.

MUCİZE GOLLE VE ŞAMPİYONLUK GELDİ…

90+3. dakikada tecrübeli Oğuz Başaran’ın attığı golle yeniden profesyonelliğe ‘Merhaba!’ diyen takım, yaklaşık 12 bin taraftarıyla Eskişehir sokaklarını bayram yerine döndürdü. Maç öncesinde KASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve KASKF yönetim kurulu üyeleri, erken saatlerde Eskişehir Yeni Stadı’na gelip, ev sahibi gibi konuklarla yakından ilgilendi. Takımın hemen hemen her şeyi olan ve büyük katkı sağlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, KASKF eski başkanlarından Rafet Kırgız, Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Gebzespor Kulübü eski başkanlarından İlker Çakır, amatör kulüp başkanları ve yöneticilerle davetliler, müsabakayı yerinde takip etti. Protokol üyeleri de maç sonunda sahaya inip, futbolcularla birlikte sevince ortak oldu.