Göçmen Börekçisi ABD’lilere börek yedirecek

Gücünü üreten kadınlardan alan Göçmen Börekçisi, Türk yemek kültüründe önemli yeri olan böreği ABD’lilere de sevdirmek için ilk adımını attı. Markanın sahipleri İlker Can Dönmez ve Tanju Taner Dönmez, titiz fizibilite çalışmalarından sonra, perakende ve işletme danışmanlığı tecrübesiyle ABD’deki yatırımlarının önünü açacağına inandıkları Güney Demirci ve Mustafa Köten ile master franchise anlaşması imzaladı. Göçmen Börekçisi global pazarda “Tegtat By Göçmen Börekçisi” markasıyla mağazalaşmayı hedefliyor.

Dördüncü ülkeye ilk etapta üç mağaza

Yurt içinde 12 ildeki 82 şubesinin yanı sıra yurt dışına yaptığı ihracatla tüketiciyle buluşan Göçmen Börekçisi, 2018 yılı içerisinde ABD’nin başkenti Washington DC'de üç “Tegtat By Göçmen Börekçisi”şubesi açacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Göçmen Börekçisi Yönetim Kurulu Başkanı İlker Can Dönmez; “Önümüzdeki üç ay içerisinde ABD'nin başkenti Washington'da ilk mağazamız açılacak. ABD'de açılacak mağazalarımızla ilk etapta hedefimiz yıllık 1 milyon Dolarlık ihracat yapmak. Mağaza sayımız arttıkça bu rakam çok daha yukarılara çıkacak. ABD'deki yatırımların çok kısa zamanda Türkiye'deki mağaza sayısının önüne geçebileceğini, bunun Avrupa'yı da tetikleyeceğini düşünüyoruz” dedi.

Avrupa Operasyonu da sürüyor

Göçmen Börekçisi Genel Müdürü Tanju Taner Dönmez ise “anne eli” lezzetiyle yaptıkları böreklerini bu yaz ABD’lilerin damak tadına ilk kez sunacaklarını ifade ederek 10 yıl içinde ülkede 40 mağazaya çıkmayı hedeflediklerini ekledi. Tegtat By Göçmen Börekçisi markasıyla sadece ABD değil Avrupa pazarına yönelik operasyonlarının da sürdüğünü belirten Dönmez, İngiltere, Almanya ve Hırvatistan'da da yoğun franchise görüşmeleri yaptıklarını söyledi.