UUUUUUUUU-11’e bakın!

Şenlik havasında geçen ligde, çeşitli statlarda toplam 21 karşılaşma oynandı. Maçlar bol gollü geçerken, günün en önemli maçı, beşte beş yapan yenilgisiz 15 puanlı lider 41 Futbol Kulübü ile Derince Çenedağspor arasındaydı. Lider ilk yenilgisini Derince ekibinden aldı (0-1) ve 15 puanda kaldı. Derince Çenedağspor ise puanını 10’a çıkardı. Günün ilk maçında Körfez GB, İzmit GB’ni 4-2 yendi. Kocaeli Güneşspor ise günün en farklı skorunu elde etti. Takım, Bağçeşmespor’u 8-0 yendi ve 18 puanla liderliğe yükseldi. Üçüncü karşılaşmada ise Kocaeli 1937 Sekaspor, Çayırtepe Gençlikspor’u 3-1 yendi. Dördüncü maçta da Yenidoğan Serdarspor, Mertspor’u 7-0 mağlup etti ve puanını 9’a yükseltti. Beşinci maçta Körfez İlimtepe FK, rahat bir galibiyet aldı ve Serdar GB’ni 4-0 yendi puanını 9’a çıkardı. 6’ncı maçta 9 puanlı Kocaeli Yenişehirspor, Kocaeli Gençspor’u 4-2 mağlup etti. Puanı 12 oldu. Günün son karşılaşmasında ise Yeşilovaspor, İzmit Kalespor’u 5-2 yendi, puanın 15’e yükseltti. Yarın U.11 Futbol Ligi’nde toplam 10 maç oynanacak. Maçlar saat 18.00’de başlayacak.

KÖRFEZ GBSPOR: 4 İZMİT GBSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 B)

HAKEM: Fettullah Erkan ***

KÖRFEZ GBSPOR: Enes ***, Yüşa ***, Aras *** (Yiğit **), Fırat *** (Anıl **), Halil ***, Mert ***, Alperen ***, Yusuf ***

İZMİT GBSPOR: Alperen ***, Semih ** (Doruk Şinasi **), Enis Sıraç **, Bedirhan ** (Ubeyt **), Yusuf ** (Doruk Yapıcı **), Kayahan **, Oğuzhan ***, Ömer **

GOLLER: Yusuf (2), Yüşa (1), Aras (1)(Körfez GB spor), Oğuzhan (2)(İzmit GB spor)

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 8 BAĞÇEŞMESPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 D)

HAKEM: Ersin Can Sevim ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Bünyamin ***, Emre *** (Keremcan **), Batuhan *** (Atalay **), Yiğit *** (Muhammet ***), Bahadır ***, Mert *** (Engincan **), Utku ** (Mehmet ***), Arda *** (Ömer ***)

BAĞÇEŞMESPOR: Barlas **, Alperen ** (Ensar *), Muhammet **, Aptullah Zahid **, Asaf **, Kaan ** (Ahmet **), Furkan **, Ahmet Emre **

GOLLER: Bahadır (2), Muhammet (1), Mert (1), Mehmet (1), Arda (1), Ömer (1), Atalay (1)

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: 3 ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 C)

HAKEM: Seda Bayram ***

KOCAELİ 1937 SEKASPOR: Metehan ***, Ali Demirhan ***, Ali Fuat ***, Ali Annika ***, Semih *** (Barış **), Bilal *** (Kayra **), Ensar ***, Berat *** (Ege **)

ÇAYIRTEPE GENÇLİKSPOR: Tunahan ***, Furkan ** (Arda **), Yiğit **, Özgür **, Yüşa ** (Alperen **), Enes ** (Yahya ** )(Emir *), Ensar **, Buğra ***

GOLLER: Ali Demirhan (1), Ali Fuat (1), Berat (1)(Kocaeli 1937 Sekaspor), Buğra (1)(Çayırtepe Gençlikspor)

DERİNCE ÇENEDAĞSPOR: 1 41 FUTBOL KULÜBÜ: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 D)

HAKEM: Berkay Telci ***

DERİNCE ÇENEDAĞSPOR: Emirhan ***, Mustafa ***, Alperen ***, Mahmut ***, Hamza ***, Emirhan *** (Aptullahan **), Kerem ***, Kadir ***

41 FUTBOL KULUBÜ: Emir ***, Eren Efe **, Yağız ***, Bilal **, Yusuf **, Eren Sarp ** (Yiğit **), Miraç ***, Zahid ** (Talha **)

GOL: Kerem (1)

YENİDOĞAN SERDAR: 7 MERTSPOR: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 B)

HAKEM: Muharrem Dake ***

YENİDOĞAN SERDARSPOR: Muhammet ***, Battal ***, Yiğit ***, Berkutay ***, Arda ***, Kaan ***, Volkan ***, Yasin ****

MERTSPOR: Berat **, Efe **, Fatih ***, Kadir **, Şaban **, Mert **, Yunus **

GOLLER: Yasin (6), Arda (1)(Yenidoğan Serdarspor), Fatih (1)(Mertspor)

İLİMTEPE FK: 4 SERDAR GB: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 B)

HAKEM: Mustafa Kırca ***

İLİMTEPE FK: Kerem ***, Muhammet Ali ***, Arda ***, Emre ***, Tuncay ***, Arda Samet *** (Hamza Berat **), Semih *** (Mahmut **), İlhan ***

SERDAR GB SPOR: Bilal ***, Efe **, Apdülkadir **, İsmail **, Aktan ** (Hüseyin **), Efe Mekke Can **, Gökhan **, Ahmet ** (Ensar **)

GOLLER: Muhammet Ali (2), Arda (1), Emre (1)

KOCAELİ YENİŞEHİR: 4 KOCAELİ GENÇSPOR: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 B)

HAKEM: Akın Özdemir ***

KOCAELİ YENİŞEHİRSPOR: Buğra ***, Ali *** (Bedirhan **), Mustafa ***, Yunus Emre ***, Furkan ***, Kaan ***, Mehmet Sali ***, Tolga *** (Mert **)

KOCAELİ GENÇSPOR: Umut ** (Mesutcan **), Hüseyin ** (Berke **), Emir Ali ***, Bulut **, Kaan **, Adar ***, Emir ** (Semih **), Ayberk ***

GOLLER: Kaan (2), Yunus Emre (1), Bedirhan (1)(Kocaeli Yenişehirspor), Emir Ali (1), Ayber (1)(Kocaeli Gençspor)

İZMİT KALESPOR: 2 YEŞİLOVASPOR: 5

STAT: M.Ali Kağıtçı (U11 D)

HAKEM: Can Uğur Gencer ***

İZMİT KALESPOR: Arda ***, Ceyhun **, Adem **, Keremcan ***, Onurcan ** (Özbay **), Oğuzhan **, Hızır **, Rahman Baran ***

YEŞİLOVASPOR: Egemen ***, Muhammet *** (Mustafa **), Hamza *** (Edis **), Kerem ***, Kaan ***, Talha *** (Ensar **), K.Kaan ***, Samet *** (Eren **), Elyasa *** (Arda **)

GOLLER: Rahman Baran (2)(İzmit Kalespor), Kaan (1), Samet (1), K.Kaan(1), Eren (1), Arda (1)