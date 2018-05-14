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Bugün 11:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 12:03 TSİ )

Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum

Bittiğinde İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin Kocaeli kesimi havadan görüntülendi.

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İki kıtayı birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devam eden inşaat çalışmaları havadan görüntülendi. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tüneller ortaya çıkarken, Sepetçiler Köyünde ise viyadüklerin ayakları belirginleşti. Projenin Avrupa ayağında 172 kilometrelik yol yapılırken, Anadolu kesiminde ise 258 kilometre yol inşa edilecek. Avrupa kesiminde 14 adet kavşak yapılacak, Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak bulunacak. Silivri’den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü geçtikten sonra, Akyazı’dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit, 200 menfez bulunacak.

Bugün 11:57 TSİ - Ekonomi

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