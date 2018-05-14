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Darıca'da kaza: 6 yaralı

Darıca'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Kaza gece saatlerinde, Darıca Abdi ipekçi Mahallesi Ethembey Caddesi'nde meydana geldi. 06 AFA 381 plakalı hafif ticari araç ile 34 AU 0550 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 12:08 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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