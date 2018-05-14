Kaza gece saatlerinde, Darıca Abdi ipekçi Mahallesi Ethembey Caddesi'nde meydana geldi. 06 AFA 381 plakalı hafif ticari araç ile 34 AU 0550 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Darıca'da kaza: 6 yaralı
Darıca'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz