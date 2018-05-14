Doğan: Abi kardeş gibi çalışıyoruz

İzmit’in son 4 yılı” adlı programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Biz İbrahim başkanla abi kardeş gibi çalışıyoruz. Belirli konularda bazen bakış açılarımız farklı olabilir. Bunları aile içerisinde tartışıp, konuşup hallediyoruz. Kimse bunun altında başka bir şey aramasında zamanında CHP’de Sefa bey ile Hikmet bey arasının da bozuk olduğu söylenirdi. Ama baktığınızda hiç de öyle bir durum olmadığını görürdünüz. Biz şehrimize en güzel izi bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

“TELEFERİK PROJESİ YAPILMADI”

2014’te vaat ettikleri projelerden teleferik projesinin hayata geçirilmediğini söyleyen Nevzat Doğan, “Bu proje kapsamında teleferik Anıtpark’tan Topçulara oradan da üniversiteye gidecek şekilde düşünülmüştü. Metro projesi gündeme gelince bu projenin hazırlıkları biraz yavaşladı. Şu anda proje aşamasında” diye konuştu.