Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:15 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Doğan: Abi kardeş gibi çalışıyoruz

İzmit’in son 4 yılı adlı programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile abi kardeş gibi çalıştıklarını ifade ederek, “İzmit’teki çalışmalarımıza  verdiği katkıdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ederim” dedi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit’in son 4 yılı” adlı programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan büyükşehir belediyesi ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Biz İbrahim başkanla abi kardeş gibi çalışıyoruz. Belirli konularda bazen bakış açılarımız farklı olabilir. Bunları aile içerisinde tartışıp, konuşup hallediyoruz. Kimse bunun altında başka bir şey aramasında zamanında CHP’de Sefa bey ile Hikmet bey arasının da bozuk  olduğu söylenirdi. Ama baktığınızda hiç de öyle bir durum olmadığını görürdünüz. Biz şehrimize en güzel izi bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

“TELEFERİK PROJESİ YAPILMADI”

2014’te vaat ettikleri projelerden teleferik projesinin hayata geçirilmediğini söyleyen Nevzat Doğan, “Bu proje kapsamında teleferik Anıtpark’tan Topçulara oradan da üniversiteye gidecek şekilde düşünülmüştü. Metro projesi gündeme gelince bu projenin hazırlıkları biraz yavaşladı. Şu anda proje aşamasında” diye konuştu.

Bugün 12:15 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli esnafı yeni başkanı seçti! mask
Kocaeli esnafı yeni başkanı seçti!
Aytepe'de mahsur kaldılar! mask
Aytepe'de mahsur kaldılar!
Doğan: Abi kardeş gibi çalışıyoruz mask
Doğan: Abi kardeş gibi çalışıyoruz
Termometreler 30'u gösterecek! mask
Termometreler 30'u gösterecek!
Kocaeli'de çatı yandı! mask
Kocaeli'de çatı yandı!
CHP ilk seçim bürosunu meşalelerle açtı mask
CHP ilk seçim bürosunu meşalelerle açtı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü! mask
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!
Ünlü marka İzmit'e geliyor! mask
Ünlü marka İzmit'e geliyor!
Polis memurunun ölümü yasa boğdu! mask
Polis memurunun ölümü yasa boğdu!
Beşgen Mobilya'nın sahibi serbest kaldı! mask
Beşgen Mobilya'nın sahibi serbest kaldı!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu

GALERİ

Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor mask
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu mask
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM? mask
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM?
Sarıbay, aday adaylarını uyardı mask
Sarıbay, aday adaylarını uyardı
Eczacılar 179’uncu yılını kutladı mask
Eczacılar 179’uncu yılını kutladı
Kültür Okulları'nda görkemli mezuniyet mask
Kültür Okulları'nda görkemli mezuniyet
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL