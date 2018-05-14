Nevzat Doğan, 4 yılını anlattı: Söz verdik yaptık!

Sekapark 2. Etapta bulunan Deniz Restoran’da yapılan “İzmit’in son 4 Yılı” adlı programa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı nevzat Doğan’ın yanı sıra, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş, İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, KASKF Başkanı Murat Aydın, STK’ların temsilcileri, muhtarlar, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Yoğun katılımın olduğu bilgilendirme toplantısında konuşan Doğan “Halkımıza ne vadettiysek hepsini yerine getirmenin rahatlığı ve mutluluğu içindeyiz” dedi.

SANAYİ KENTİNDEN TURİZM KENTİ İZMİT’E

İzmit’in 3 bin yıllık zengin bir tarihi geçmişi bulunduğunu anlatan Başkan Doğan “ Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık etmiş medeniyetler beşiği İzmit, yıllarca sanayi kimliği ile anılmaktaydı. Doğası ve tarihiyle birçok değere sahip bu şehir ne yazik ki sanayileşmenin beraberinde getirdiği göç, çarpık yapılaşma, güvenlik, çevre kirliliği ve kaynakların yanlış kullanımı gibi sorunlar yumağı ile mücadele etmeye çalışan bir şehir olmuştur. Hayatı ve zamanı hızlı yaşayan, üreten, istihdam eden ülke ekonomisine bütün varlıklarıyla hizmet eden sanayinin kalbi olan İzmit’in artık tarih, kültür ve turizm şehri kimliğiyle de ön plana çıkmasını istiyoruz. Bunun için de göreve geldiğimiz ilk günden beri projeler hazırlayarak 70’den fazla tarihi eserin restore edilmesini sağladık. Adeta açık hava müzesi niteliğinde ki Akçakoca Osmanlı Meydanımızı Tarih Turizmine kazandırdık” dedi.

“TARİHİMİZE SAHİP ÇIKTIK”

Yapılan turizm çalışmalarına yönelik sözlerini sürdüren Başkan Doğan, “Tarih, sanat ve kültürün iç içe yaşandığı Kültür Tepesi 2. Etap, İzmit’in en güzel yerlerinden birisi oldu. Tarihimize sahip çıktık, 25 çeşmemizi onarıp, hizmete sunduk. Yok olmaya mahkum bırakılmış hatta üzerine apartman dikilmiş Yeni Hamamın restorasyonunu tamamlayarak tarihe ve şehir turizmine kazandırdık. Kentim İzmitim Turları ile 9 bin vatandaşımızı yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağladık. Tarihi Baç Binasını restorasyonunu tamamlayarak şehrimize bir değeri daha kazandırdık. Türbe ve camirestorasyonlarımızı tamamladık” diye konuştu.

MEYDANLAR GÜZELLEŞTİ

Meydanların güzelleştiğini söyleyen Nevzat Doğan, “Kırmızı Otobüs turları ile Kocaeli halkına ve şehrimize gelen turistlere tarihi yerlerimizi gezdiriyoruz. 14 taksi durağını yeni ve modern yapısıyla Turizm Şehri İzmit’e yakışır hale getirdik. Daha estetik bir İzmit için Akmeşe Meydanı, İkizli Çeşme Meydanı, Üçyol, Kuruçeşme Meydanı, Acısu Parkı ve çevresi, Kültür Tepesi Sanat Meydanı ve çevresi, Sırrıpaşa Caddesi, Kapanca Sokak, Akçakoca Meydanın da cephe iyileştirme çalışılmalarını tamamladık. Turizm Şehri İzmit hedefimiz doğrultusunda Otogar ve Cumhuriyet Parkı’nda turizm danışma büroları açtık. Sokakta Sanat Var etkinlikleriyle artık şehrimiz hem tarihle, hem kültürle hem de turizmle anılmaya başlandı” şeklinde konuştu.

“YENİ BİR İZMİT”

İzmit Belediye Başkanı, 2009 yerel seçimlerden sonra beş belediyenin birleştirilerek tek çatı altında toplandığını hatırlattığı konuşmasında, “ Yine yeniden “Yeni bir İzmit” diyerek İzmit Belediyesi’ni kurduk. İlk günden itibaren İzmit’imizi tarihi geçmişine, doğal güzelliklerine, kültürüne ve adına layık olarak dünyada tanınan marka bir şehir yapmak için var gücümüzle çalıştık. Bir yandan şehrin ana sorunları olan alt-üst yapı gibi acil çözüm bekleyen hizmetlere odaklanırken, diğer yandan da belediyecilikte yeni bir soluk, yeni bir anlayış getirdik. Bu amaçla çıktığımız hizmet yolunda başta Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, Büyükşehir’imizin, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın ve tabi ki İzmit halkının desteğiyle klasik belediyecilik kalıplarının dışına çıkarak, uluslararası anlayışta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız ikinci dönemimizin hizmetlerle dolu dört yılını size anlatırken söyleyecek çok şeyimiz var ama tek cümle ile özetlemeye çalışırsak “İzmit’i dünya da tanınan marka bir şehir haline getirmeye çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Geride bıraktığımız ikinci dönemin 4 yılının her gününde İzmit’in geleceği için büyük ve önemli adımlar attık. Yaptıklarımızı anlatmaya kelimeler yetmeyebilir” dedi.

“ÖNCELİKLE GÜÇLÜ BELEDİYE”

“İzmit Belediyesi; kaynakları israf etmeyen hizmeti, insana, zamana ve şehrin geleceğine saygıyı esas alır” diyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Yalnızca şehrin altyapı hizmetleriyle değil, aynı zamanda şehirde yaşayan herkesin, aidiyet duygusunu yüceltici, şehriyle gurur duyan bir atmosferi oluşturacak çalışmaları kararlı, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirir. Ekonomik kararlılıkla büyümeye başladık. 20 yıldır işçisine borçlu belediye imajını ortadan kaldırdık. Çalışanına ve esnafına borçsuz bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. 60 milyon liralık belediye bütçemizi 255 milyon liraya yükselttik. Geçmişten gelen borç yapısını da yapılandırdık. İşçi, esnaf ve tüccar alacakları ödendi. Sarbaş ve Bakaş şirketlerini vergi borcu dahi olmayan, kasasında parası olan şirketler haline getirdik” şeklinde konuştu.

“70 MİLYON BORCU 40 MİLYONA İNDİRDİK”

Birçok kararı halkla birlikte aldıklarının altını çizen Başkan Doğan, “Önceki yıllardan kalan borçları ödemiş olduk ve 3 yıl içerisinde devlete vergi borcu olmayan bir kurum haline gelmesini sağladık. 70 milyon lira borcu 40 milyon liraya indirdik. Halkla iç içe, interaktif yönetim anlayışı gereği makamda değil sokakta belediyecilik yapıyoruz. Hafta da iki gün düzenli olarak başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimizle mahallelerimize giderek adım atmadık cade sokak bırakmıyoruz. Böylelikle hem ihtiyaçları tespit ediyor, hem de yapılanları yerinde görüyoruz. Böylelikle bir çok kararı halkımızla birlikte veriyoruz” dedi.

İLKLERİN BELEDİYESİ

“Türkiye de ilklerin Belediyesi olduk, olmaya devam ediyoruz” diyen Doğan, “Türkiye de ilk defa belediyemiz tarafından kurulan ve artık bütün belediyelerde zorunlu hale getirilen Muhtar Hizmet Masası’nı kurduk. 2009 yılında kurduğumuz Muhtar Hizmet Masası sayesinde 8 bin talebe en hızlı şekilde cevap verdik. Muhtarlar için yurt içi ve yurtdışı gezileri düzenleyip, modern ofisler ve muhtarlar günü kutlamaları yapıyoruz. 81 ilden 1100 muhtarı şehrimizde ağırlayarak muhtarlar gününü birlikte kutladık. Yine bir ilk olan okul idarelerinin ve aile birliklerinin en büyük destekçisi olan Okul Hizmet Masası’nı kurduk. Sadece okul için kurduğumuz teknik ekiple okulların musluk, elektirik, boya ve fayans gibi tamir ve bakımlarını yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

SÖZÜMÜZ SÖZDÜ

Başkan Doğan verdikleri sözleri yerine getirdiklerinin altını çizerek, “Akmeşe’yi yıllardır beklediği doğalgaza kavuşturduk. Tarihi günün sevincini Akmeşeli vatandaşlarımızla birlikte yaşadık. İlçe Belediyesi olarak Cedit Mahallemizde Türkiye ye örnek bir kentsel dönüşüm başlattık, çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. MİA Projesiyle İzmit yeni kent merkezi planlama çalışmalarını tamamlandık” dedi.

KÖYLÜNÜN HİZMETİNDE

Köylere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Doğan, “Türkiye de ilk defa belediyemiz tarafından kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile bütün köylerimizde binlerc vatandaşımıza veteriner hekim ve yüksek ziraat mühendisi ile başta tarım ve hayvancılık olmak üzere bilinçlendirme eğitimleri verdik. Bizim köylerimiz Avrupa’nın köylerinden daha güzel olacak dedik ve Örnek Köy Projesini başlattık. YassıbağKargaköy ve Çayırköy Hocaoğlu’nda cephe iyileştirme projesini tamamladık. Arıcılık kursları açtık. 200 den fazla kişiye verdiğimiz eğitimlerle arıcılık konusunda bilinçlenmelerini sağladık. Kursa katılan herkese kovan ve donanım hediye ettik. Bal günleri etkinliği ile arıcılığın önemine dikkat çektik” şeklinde konuştu.

“KADINLARIN HER ZAMAN YANINDA OLDUK”

Kadın Dostu Belediye olarak 940 kadına 940 bin TL’lik mikro kredi desteği sağladık” diyen Nevzat Doğan konuşmasının devamında, “ Yine Mis Kokulu Kazançlar Projemizle onların istihdamına destek veriyoruz. Evlilik Okulumuzda 1200 çiftimize evlilik öncesi eğitim verdik.Artık bir halk üniversitesine dönüşen İZMEK kurslarımızla 52 kurs merkezinde, 95 branşta, 100 bin vatandaşımıza mesleki ve beceri eğitimleri verdik. Türkiye’nin iş garantili ilk Pastacılık Okulu’nu kurduk.Şehrin 4 farklı noktasında kurduğumuz bebek bakım kabinleri ile annelerimizin hijyenik şartlarda bebeklerinin ihtiyaçlarını gidermesine imkan tanıyoruz.Kadın Meclisimiz 80 üyesi ile birlikte kadınlarımızın sosyal hayata katılımları ve eğitimleri konusunda çalışmalarını yürütüyor. Suriyeli mülteci kadınlara kendi paralarını kazanabilecekleri Şam Mutfağı Projemizi hayata geçirdik. Toplu nikah etkinlikleriyle resmi nikahı bulunmayan 1000 çiftimizin resmi nikâhlarını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ OLDUK

Sosyal Belediyecilikte öncü olduklarını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Şehrin 11 noktasındaki emekli evimizde 55 bin emeklimizi misafir ettik. 5 bin bakıma muhtaç vatandaşımıza belediyemizin sıcak dost elini uzattık. 7 noktadaki çorba çeşmelerinden milyonlarca vatandaşımız sıcak çorba içti. Toplumumuzun her kesimine dokunan yüzlerce konuda 50 bin kişiyi çeşitli etkinliklerle bilgilendirdik. Solo Türk’ün nefes kesen gösterisiyle kurtuluş günlerimize ayrı bir heyecan kattık.Halkımız konaklara layık diyerek, 23 mahalle ve 10 köy konaklar yaptık. 300 cami ve 4 cemevlerinin genel temizliğini ve tadilatlarını yapıyoruz. Belediyemizce 282 camiye tente yapıldı. Bütün mahallelerde eski Ramazan coşkusunun yaşanmasını sağlıyoruz. İhtiyaç sahibi, vatandaşlarımıza verdiğimiz İzmit Kart ile market ve giyim alışverişlerinde harcama imkanı sağlıyoruz. Taziye çadırı ve cenaze evlerine yaptığımız yemek yardımı ile zor günlerinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” diye konuştu.

MODERN PAZARLAR

“Pazarcılarımızın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi ve vatandaşlarımızın kaliteli alışveriş imkânına kavuşabilmesi için 11 bölgemize kapalı pazarlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz” diyen Doğan, “ Kocaeli’nin ilk Ekolojik Pazarı’nı İzmit’te kurduk.Hayvan Dostu belediye olarak şehrimizin 11 yerinde beslenme noktaları, 3 noktasında sokak hayvanları beslemek amacıyla geri dönüşümlü mama kabinleri yerleştirdik.Arızlı-Akpınar-Kabaoğlu-Üçtepeler’de 475 hektar alanı imara açtık. Alikahya Atatürk Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan şuyulandırma çalışması tamamlanarak hak sahiplerine tapuları verildi” açıklamasında bulundu.

UNUTTURMAMAK İÇİN

15 Temmuz şehitlerini unutmadıklarını vurgulayan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Belediyemize değer katmaya devam ediyoruz. 43.5 Milyon liralık ihdas oluşturduk. 64 Esnafımıza ‘Örnek İş Yeri Belgesi’, 80 Esnafımıza da “Teşekkür Belgesi” verdik. Daha hızlı ve etkin belediye hizmetleri için 10 milyon liralık yatırım ile araç filomuzu yeniledik. Büyükşehir Belediyemiz ile ortak olan Tramvay projesi ile ulaşımda yeni dönem başlattık. Şehrimiz ve hemşerilerimiz için daha fazla neyapabilirizi toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte düşündük. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için; 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Muhtar Mete Sertbaş Parkı’nı yaptık. Kuruçeşme’deki kültür merkezine demokrasi Şehidimiz Erol Olçok’un ismini verdik” dedi.

“BELEDİYEYE ULAŞMAK ARTIK ÇOK KOLAY”

Belediyeye ulaşmanın çık kolay olduğunu belirten Doğan, “250 bin Sosyal medya kullanıcısına ulaşıyoruz. 95 bin Süper Hizmet Masası Talebi, 420 Mahalle inceleme gezisi ve 4200 Başkana Mektup alınarak gerekli geri dönüşler yapıldı. 8 yıldır Hizmet Kapınızda ekibimizle haneleri tek tek ziyaret ederek, vatandaşımızın isteklerini ve sorunlarını yerinde tespit ediyoruz.Halkımıza verdiğimiz sözleri tamamlamamıza çok az kaldı. Gültepe’ye ve İzmit’e yeni bir değer katacak Vadi İzmit projemiz hızla yükseliyor.Türkiye’nin en büyük Sanal Gerçeklik Küresi’nin yapımı hızla devam ediyor. Yenidoğan ve Serdar mahallerimize değer katacak kültür merkezimizde sona gelindi. Köy yaşantımızı gelecek nesillere aktaracak olan Sepetçi Köy Müzemiz yakında açılacak. Sekbanlı Köy Konağı, belediye hizmet binaları projelerimiz tamamlanma aşamasında” dedi.

“TASARRUF SAĞLADIK”

“Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesinin mescitlerini baştan sona yeniledik” diyen Doğan, “Şehir, köy ayrımı yapılmaksızın 380 bin metrekare parke, 192 bin ton asfalt, 30 bin m2 beton yol, 110 bin metre imar yolu, 9 bin metre küp merdiven yaptık.Daha temiz İzmit için 78 noktaya 230 adet yeni tip çevreye ve şehir konforuna uyumlu konteynırlar yerleştirdik.Ödüllü projemiz olan Geri Kazanım uygulamamızla 3 milyon TL, geri kazanımdan tasarruf sağladık” şeklinde konuştu.

“HİZMETE DEVAM”

Hayata geçirilen projelere ilişkin sözlerini sürdüren Başkan Doğan, “Hayatın her alanına, toplumun her kesimine hizmet sunan belediyemiz tarafından Yeşilova Mahalle Konağı,Yenişehir Kültür Merkezi, Çocuk Oyun Sokağı,Bakırcılar Çarşısı Cephe İyileştirme çalışması, kardeş belediyelerde park çalışmaları, Şehir Kütüphanesi ve Okuma Meydanı Projesi, Bulduk Köyü Camii Restorasyonu ve çevre düzenlemesi, tarihi bina Restorasyonları, Roma dönemine ait Karaburç ‘un restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir” dedi.

ÖDÜLLÜ BELEDİYE

“Ödüllerin Belediyesi olduk, İzmit halkı adına bununla gurur duyuyoruz” diyen Doğan sözlerini, “Gölkay Park, Pişman Çocuk Dergisi, Çocuk Hakları Masası, Atık yağların toplanması, Biodizel Üretimi, İzmit’i seviyorum, Bisiklete Biniyorum, 3 D Yazıcı ve Tasarım Merkezi, Genç Girişimciler Merkezi, Her Çocuğa Bisiklet, Uluslararası Pişmaniye Festivali Projesi, mahalle konakları, Tarih Koridoru, emekli evleri projelerimizçeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ödüllendirilmiştir. Sosyal Belediyecilikte Avrupa’ya örnek olarak “12 Star Şehir” unvanını 2 kez aldık. İlklerin Belediyesi olan İzmit Belediyesi bundan sonra da örnek hizmetleriyle öncü olmaya devam edecek.Hayalleriniz Görevimiz, Yeni İzmit,Yeni Türkiye” ifadeleriyle sonlandırdı.