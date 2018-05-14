5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi

Kandıra yolu Kocakaymaz mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken araçtan yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk ise yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre D-605 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan Selçuk Gülcihan idaresindeki 41 PS 358 çekici plakalı TIR, Kocakaymaz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu karşı yönden gelen Arif Birgül yönetimindeki 41 HR 346 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çekicideki sürücü Selçuk Gülcihan ile traktör sürücüsü Birgül yaralanırken, çekici sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu Nurettin Yiğit Gülcihan ise araçtan yola fırlayarak ağır yaralandı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken ağır yaralanan 5 yaşındaki Nurettin Yiğit Gülcihan ise kaldırıldığı Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle İzmit Kandıra yolunda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı.