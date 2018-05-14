Haftalık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 7 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 77.64 gram esrar, 93 adet uyuşturucu hap, 1,04 gram kokain, 85 miligram metamfetamin ve 3 kilogram eroin ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığının yapmış olduğu çalışmalarda ise 150 gram esrar ve 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.