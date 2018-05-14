Geçtiğimiz hafta Ege Masterler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 36 takım arasında şampiyon olan Kocaeli Masterler’den sonra FanaticTour’un düzenlediği ve 45 takımın yer aldığı, yurt dışından 10 takımın katıldığı Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası’nda da Kocaelispor Masterler zirvede yer alarak bu yıl şehre çifte zafer yaşattılar. Takımlarımızı elde ettikleri üstün başarılardan ötürü tebrik ederiz.
Bugün 13:59 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:02 TSİ )
Kocaelispor Master Türkiye şampiyonu!
Bu yıl 9.’su düzenlenen ve Antalya Kremlin Palas Otel’deki Uluslararası Masterler Türkiye Şampiyonası’nda Kocaelispor Master şampiyon olarak büyük bir gurur yaşattı.
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Bugün 13:59 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz