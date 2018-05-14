Kocaelispor Master Türkiye şampiyonu!

Geçtiğimiz hafta Ege Masterler Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 36 takım arasında şampiyon olan Kocaeli Masterler’den sonra FanaticTour’un düzenlediği ve 45 takımın yer aldığı, yurt dışından 10 takımın katıldığı Uluslararası Türkiye Masterler Şampiyonası’nda da Kocaelispor Masterler zirvede yer alarak bu yıl şehre çifte zafer yaşattılar. Takımlarımızı elde ettikleri üstün başarılardan ötürü tebrik ederiz.