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Bugün 14:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:04 TSİ )

Esnaflar’da şölen başladı!

Bu 8.’si düzenlenen Esnaflar Futbol Turnuvası başladı. Bir birinden güçlü takımların mücadele ettiği organizasyonda ilk gün 3 maç oynandı ve maçlarda büyük bir çekişme yaşandı.

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Açılış maçında Derince Gençlik Köse – Yıldız ile Vizyon İnşaat karşılaştı. Toplam 8 golün atıldığı mücadeleyi Derince Gençlik 5-3 kazandı. Gençlik’te goller Kemal Kazan (2), Onur Bayrakçı, Ömer Güncü ve Melih Gönenç’ten geçti. Geçen yılın şampiyonu Vizyon İnşaat’ta fileleri havalandıran isimler Levent Gülay, Gökhan Gülle ve Emre Serin oldu.

NEFİS MAÇ

Günün ikinci maçında şehrin iki değerli esnafı Gökhan Alet’in sahibi olduğu Çınaraltı Künefe ile Hasan Ölmez’in sahibi olduğu Perde Dünyası takımları karşılaştı. Son derece heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadele 2-2 sona erdi. ÇınaraltıKünefe’de goller Yasin Yavan ve Aykut Yavan’dan gelirken, Perde Dünyası’nın gollerini Hasan Ölmez ile Gölcükspor’dan tanıdığımız Aydın Taşkın kaydetti.

YÜKSEK RAKIM’DA SIKINTI YOK

Gününü üçüncü ve son maçında İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Yüksek Rakım zorlu bir maça çıktı. İddialı iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Yüksek Rakım oldu. Gökalp Çakan ve Orhan Yüksel 3 puanı getiren golleri atarken, İzmit GB’de tek gol Uğur’dan geldi. Komite Başkanı Tugay Kavurt açılışta kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, Derince ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

İLK GÜN SKORLARI

Derince Gençlik Köse – Yıldız: 5-3

Çınaraltı Künefe - Perde Dünyası: 2-2

İzmit Gençlerbirliği - Yüksek Rakım: 1-2

8. ESNAFLAR FUTBOL TURNUVASI GRUPLAR

A GRUBU

Vizyon İnşaat

Çınaraltı Künefe

Perde Dünyası

Sırrıpaşa – Derince Gençlik

OS Otomotiv

B GRUBU

Yüksek Rakım

Uzuntarla Osmanlı Et Mangal

Koza Doğan Yapı

İzmit Gençlerbirliği

Starbox

C GRUBU

Günkay Market

Ergün Otomotiv

Kumlu Sürücü Kursu

Kaçmaz Turizm

Eminoğlu Gümrük

D GRUBU

Maksimum Güvenlik

Pasifik Gemi Acenteliği

Yörünge İnşaat

Kaleli İnşaat

Konak Ocakbaşı

Bugün 14:01 TSİ - Spor

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