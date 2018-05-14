Esnaflar’da şölen başladı!

Açılış maçında Derince Gençlik Köse – Yıldız ile Vizyon İnşaat karşılaştı. Toplam 8 golün atıldığı mücadeleyi Derince Gençlik 5-3 kazandı. Gençlik’te goller Kemal Kazan (2), Onur Bayrakçı, Ömer Güncü ve Melih Gönenç’ten geçti. Geçen yılın şampiyonu Vizyon İnşaat’ta fileleri havalandıran isimler Levent Gülay, Gökhan Gülle ve Emre Serin oldu.
NEFİS MAÇ
Günün ikinci maçında şehrin iki değerli esnafı Gökhan Alet’in sahibi olduğu Çınaraltı Künefe ile Hasan Ölmez’in sahibi olduğu Perde Dünyası takımları karşılaştı. Son derece heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadele 2-2 sona erdi. ÇınaraltıKünefe’de goller Yasin Yavan ve Aykut Yavan’dan gelirken, Perde Dünyası’nın gollerini Hasan Ölmez ile Gölcükspor’dan tanıdığımız Aydın Taşkın kaydetti.
YÜKSEK RAKIM’DA SIKINTI YOK
Gününü üçüncü ve son maçında İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü ile Yüksek Rakım zorlu bir maça çıktı. İddialı iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Yüksek Rakım oldu. Gökalp Çakan ve Orhan Yüksel 3 puanı getiren golleri atarken, İzmit GB’de tek gol Uğur’dan geldi. Komite Başkanı Tugay Kavurt açılışta kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, Derince ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.
İLK GÜN SKORLARI
Derince Gençlik Köse – Yıldız: 5-3
Çınaraltı Künefe - Perde Dünyası: 2-2
İzmit Gençlerbirliği - Yüksek Rakım: 1-2
8. ESNAFLAR FUTBOL TURNUVASI GRUPLAR
A GRUBU
Vizyon İnşaat
Çınaraltı Künefe
Perde Dünyası
Sırrıpaşa – Derince Gençlik
OS Otomotiv
B GRUBU
Yüksek Rakım
Uzuntarla Osmanlı Et Mangal
Koza Doğan Yapı
İzmit Gençlerbirliği
Starbox
C GRUBU
Günkay Market
Ergün Otomotiv
Kumlu Sürücü Kursu
Kaçmaz Turizm
Eminoğlu Gümrük
D GRUBU
Maksimum Güvenlik
Pasifik Gemi Acenteliği
Yörünge İnşaat
Kaleli İnşaat
Konak Ocakbaşı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz