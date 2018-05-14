Anıtkabir asrın lideri Atatürk için dua eden Özdemir ve yönetimi, mozoleye çelenk bıraktı. Yöneticilerden Engin Yaşar ve Ata Yetişken de ziyarette hazır bulundu. Ziyaretin ardındanyeni yönetim ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.
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Özdemir ve yönetimi Ata’yı ziyaret etti
Kısa bir süre önce Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanlığına getirilen Gökhan Özdemir ve yönetici Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz