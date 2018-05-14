Özdemir ve yönetimi Ata’yı ziyaret etti

Anıtkabir asrın lideri Atatürk için dua eden Özdemir ve yönetimi, mozoleye çelenk bıraktı. Yöneticilerden Engin Yaşar ve Ata Yetişken de ziyarette hazır bulundu. Ziyaretin ardındanyeni yönetim ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.