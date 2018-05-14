Aydın Didim’de gerçekleşen Türkiye Okul Sporları Yelken Yarışları sonunda Özel Atafen Koleji öğrencisi Duru Demirdalmış, Türkiye Okul Sporları Kupası Optimist Küçük Kızlar’da Türkiye üçüncüsü. Kocaeli Okul Sporları İl Temsilciliği ve Atafen’in kurmayları İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış’ı elde ettiği başarıdan ötürü kutladı. Ali KÖKSAL
Bugün 14:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Duru Demirdalmış Türkiye üçüncüsü oldu
Duru Demirdalmış Türkiye üçüncüsü oldu
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Bugün 14:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz