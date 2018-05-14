Yeşil Siyahlı gençler adeta seyyah olurken tribünlerin enerjisi oldu. Yakın arkadaş olan üçlü bir birinden hiç ayrılmıyor. Kocaelispor’un önümüzdeki sezon transferi açmış, yeni statta güçlenmiş kadrosu ile ligde fırtına gibi eseceğini düşünen Zeyit, Fasih ve Emre, sevinmelerinin zamanının geldiğini belittiler.
Bugün 14:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Bu üçlüye dikkat!
Kocaelispor’un fanatik taraftarları Zeyit, Fasih ve Emre bu sezon Kocaelispor ile deplasman kaçırmadı.
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Bugün 14:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz