Bu üçlüye dikkat!

Yeşil Siyahlı gençler adeta seyyah olurken tribünlerin enerjisi oldu. Yakın arkadaş olan üçlü bir birinden hiç ayrılmıyor. Kocaelispor’un önümüzdeki sezon transferi açmış, yeni statta güçlenmiş kadrosu ile ligde fırtına gibi eseceğini düşünen Zeyit, Fasih ve Emre, sevinmelerinin zamanının geldiğini belittiler.