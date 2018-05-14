Kulüp tesislerindeki kongrenin başlama saati 15.00 olarak belirlenmişti. Ancak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadı. Mor-Beyazlı ekibin olağanüstü genel kurulunun ikinci toplantısı pazar günü yine aynı saatte ve yerde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Yusuf Öztürk, aday olmayacağını deklare ederken, şu an için yönetime talip olan kimse de çıkmadı. Gelecek hafta içinde ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Gözler Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de.
Bugün 14:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
Gebze kongresi ertelendi
3.Lig’e yükselen BAL şampiyonu Gebzespor’un olağanüstü genel kurulunun ilk toplantısı yapılamadı.
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Bugün 14:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz