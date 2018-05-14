Gebze kongresi ertelendi

Kulüp tesislerindeki kongrenin başlama saati 15.00 olarak belirlenmişti. Ancak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadı. Mor-Beyazlı ekibin olağanüstü genel kurulunun ikinci toplantısı pazar günü yine aynı saatte ve yerde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Yusuf Öztürk, aday olmayacağını deklare ederken, şu an için yönetime talip olan kimse de çıkmadı. Gelecek hafta içinde ciddi bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Gözler Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’de.