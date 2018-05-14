Kupayı Başkan Doğan’a getirdiler

Belediyespor Güreş Koordinatörü Ömer Aslantaş, Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Muhammet Öztürk, Antrenör Şener Sar, kulüp yöneticisi Necati Akkuzu ve güreşçiler İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı ziyaret ettiler. Güreşçileri başarılarından dolayı kutlayan Başkan Doğan “ elde ettiğiniz başarıyla bizleri gururlandırdınız. Ata sporumuz olan güreşe her zaman destek oluyoruz. Bu sporun tabanda yaygınlaştırılması, gençlerimizin, çocuklarımızın sevmesi çok önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum. İzmit Belediyespor artık süper ligde devler liginde mücadele edecek. Kızlarımız da basketbolda federasyon kupasını kazandılar, şimdi de süper lig için playoffa kaldılar. Spora ve sporcuya sahip çıkıp destek olmaya devam edeceğiz” dedi.