Maç başı alacaklarını ödemek için Çayırova’ya davet ettikleri oyunculardan yeni sezonda talep ettikleri ücretleri soran yönetim, Berkay ve Anıl’ın istediği rakamlar karşısında şok oldu. Görüşmede iki oyuncunun dudak uçuklatan bir rakam söyledikleri, yönetimin de söz konusu rakamların ödenmesinin mümkün olmayacağını oyunculara ilettiği öğrenildi.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Anıl ve Berkay yüksekten uçtu
Önceki gün iç transfer görüşmelerine start veren BAL temsilcimiz Çayırovaspor, iki oyuncudan yana sıkıntı yaşadı.
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Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz