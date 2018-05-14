Anıl ve Berkay yüksekten uçtu

Maç başı alacaklarını ödemek için Çayırova’ya davet ettikleri oyunculardan yeni sezonda talep ettikleri ücretleri soran yönetim, Berkay ve Anıl’ın istediği rakamlar karşısında şok oldu. Görüşmede iki oyuncunun dudak uçuklatan bir rakam söyledikleri, yönetimin de söz konusu rakamların ödenmesinin mümkün olmayacağını oyunculara ilettiği öğrenildi.