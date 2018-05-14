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Bugün 14:16 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 14:17 TSİ )

Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi

S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar’ın torunu Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi.

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Derya- Sinan Eryürek çiftinin güzel kızları, İsmail- Sevim  Özkar’ın torunu Minik Elif Masal, 1yaşına girdi. Aile büyükleri minik Elif Beren’in ilk yaşı için Başiskele sahilinde doğum günü partisi düzenlendi. Minik Elif Masal, doğum günü pastasının üzerinde bulunan mumları anne ve babası ile birlikte üfledi. Ailesinin kucağında doğum günü pastasının kesilişini izleyen minik Elif Masal, gülücükleriyle çevreye mutluluk saçtı. Eryürek  ailesi, biricik kızları ilk doğum gününü kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, misafirlere de ikramlarda bulundu. Bu özel günlerinde Eryürek  ailesini yalnız bırakmayan başta  Mustafa Özkar, Hülya Ertürk,Rıdvan Ertürk, Songül Özkar, Nida Özkar  olamak üzere aile büyükleri ve yakın dostları, 1 yaşına giren Elif Beren  ile fotoğraf çekildi.

Bugün 14:16 TSİ - Yaşam

Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu

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