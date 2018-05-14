Derya- Sinan Eryürek çiftinin güzel kızları, İsmail- Sevim Özkar’ın torunu Minik Elif Masal, 1yaşına girdi. Aile büyükleri minik Elif Beren’in ilk yaşı için Başiskele sahilinde doğum günü partisi düzenlendi. Minik Elif Masal, doğum günü pastasının üzerinde bulunan mumları anne ve babası ile birlikte üfledi. Ailesinin kucağında doğum günü pastasının kesilişini izleyen minik Elif Masal, gülücükleriyle çevreye mutluluk saçtı. Eryürek ailesi, biricik kızları ilk doğum gününü kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, misafirlere de ikramlarda bulundu. Bu özel günlerinde Eryürek ailesini yalnız bırakmayan başta Mustafa Özkar, Hülya Ertürk,Rıdvan Ertürk, Songül Özkar, Nida Özkar olamak üzere aile büyükleri ve yakın dostları, 1 yaşına giren Elif Beren ile fotoğraf çekildi.
Bugün 14:16 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi
S.S 4 Nolu Kullar Goodyear Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı ve Mehmetağa Mahalle Muhtarı İsmail Özkar’ın torunu Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:16 TSİ - Yaşam
Muhabir Nurşah Şahin Köseoğlu
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz