Minik Elif Masal, 1 yaşına girdi

Derya- Sinan Eryürek çiftinin güzel kızları, İsmail- Sevim Özkar’ın torunu Minik Elif Masal, 1yaşına girdi. Aile büyükleri minik Elif Beren’in ilk yaşı için Başiskele sahilinde doğum günü partisi düzenlendi. Minik Elif Masal, doğum günü pastasının üzerinde bulunan mumları anne ve babası ile birlikte üfledi. Ailesinin kucağında doğum günü pastasının kesilişini izleyen minik Elif Masal, gülücükleriyle çevreye mutluluk saçtı. Eryürek ailesi, biricik kızları ilk doğum gününü kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, misafirlere de ikramlarda bulundu. Bu özel günlerinde Eryürek ailesini yalnız bırakmayan başta Mustafa Özkar, Hülya Ertürk,Rıdvan Ertürk, Songül Özkar, Nida Özkar olamak üzere aile büyükleri ve yakın dostları, 1 yaşına giren Elif Beren ile fotoğraf çekildi.