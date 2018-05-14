Sultanorhan’da başkan belirsizliği

Kongreye giden, ancak mevcut başkan Murat Nuri Demirbaş’ın görevine devam etmeye istekli olmadığı için kriz yaşayan turuncu-mavili ekibin yeni bir başkan aradığı öğrenildi. Sultanorhan’a başkan olacak en doğru ismin ise Fuat Ayar olacağı, kulüp çevresinde konuşulmaya başlandı.