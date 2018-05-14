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Bugün 14:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:19 TSİ )

Sultanorhan’da başkan belirsizliği

Gebzespor’un 3.Lig’e yükseldiği sezonda Bölgesel Amatör Lig’e çıkma şansını elinin tersiyle iten Sultan Orhanspor’da, şimdi de başkan belirsizliği yaşanıyor.

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Kongreye giden, ancak mevcut başkan Murat Nuri Demirbaş’ın görevine devam etmeye istekli olmadığı için kriz yaşayan turuncu-mavili ekibin yeni bir başkan aradığı öğrenildi. Sultanorhan’a başkan olacak en doğru ismin ise Fuat Ayar olacağı, kulüp çevresinde konuşulmaya başlandı.

Bugün 14:18 TSİ - Spor

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