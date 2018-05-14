Küçük yere iki dev final…

Gültepe’yi 1-0 yenen Uzunçiftlik ile Ulaşlı’yı 3-1 deviren Tavşanlı, Vin-San Stadı’nda mücadele verecek. 19.15’te başlayacak karşılaşmayı Sait Tuzcu yönetecek. Yarımcaspor’yı penaltılarla 3-2 yenen İzmit Yahyakaptan ise Darıcaspor’u 2-1 mağlup eden Halıdere ile bir diğer finali oynayacak. Bu maç ise Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve Birtan Yavuz’ yönetecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kazanan takımlar adlarını 1. Amatör Futbol Ligi’ne yazdıracak.