Gültepe’yi 1-0 yenen Uzunçiftlik ile Ulaşlı’yı 3-1 deviren Tavşanlı, Vin-San Stadı’nda mücadele verecek. 19.15’te başlayacak karşılaşmayı Sait Tuzcu yönetecek. Yarımcaspor’yı penaltılarla 3-2 yenen İzmit Yahyakaptan ise Darıcaspor’u 2-1 mağlup eden Halıdere ile bir diğer finali oynayacak. Bu maç ise Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve Birtan Yavuz’ yönetecek. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kazanan takımlar adlarını 1. Amatör Futbol Ligi’ne yazdıracak.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:24 TSİ )
Küçük yere iki dev final…
2. Amatör Futbol Lig Play-Off finalleri yarın akşam oynanıyor.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz