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Kızlar ‘Ramazan’a mutlu girelim…

Türkiye Kadınlar Basketbol Kupa Şampiyonu İzmit Belediyespor, ligde de turlamak için son 8 günde üç kez karşılaştığımız ve iki yenilgi bir galibiyet aldığımız Urla’yı ağırlıyor.