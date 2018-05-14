Kızlar ‘Ramazan’a mutlu girelim…

İzmirli ayak bağı oldu. İzmit Belediyeli kızlar, rakibiyle saat 18.00’de başlayacak ve İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maça turlamak için çıkıyor. Ücretsiz maça herkes davetli
KARAR MAÇI YARIN 18.00’DE…
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-Off ilk maçında, geçen hafta çarşamba günü, rakibini İzmit’te 65-60 yenen takım, cumartesi günü İzmir’deki rövanşta İzmir temsilcisi Urla Belediyespor ile karşılaştı. İzmit Belediyespor, rakibine bu kez 5 sayı farkla 63-58 mağlup olmuştu. Seride durum 1-1’e geldi. İki takım arasındaki karar maçı yarın İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak. Maçı kazanan 2.tura yükselecek, kaybeden elenecek. Beraberlikte uzatmaya gidilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz