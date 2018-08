Yazarlarımız 44. yılımızı bu sözlerle kutladı...

Mehmet Özmen

Dile kolay, tam 44 yıl…

Gazetecilik çok meşakkatli bir meslektir. Bu işin doğasında fedakarlık var. Her şeyden önce zaman mevhumunuz yoktur. Her an, her saat göreve hazır olmanız gerekiyor. Ne zaman biri sizi arasa “Müsait değilim, gelemiyorum” ya da “Şu an evde dinleniyorum” deme şansınız bulunmuyor.

Zira habercilik işi bu sözleri ya da meslekten uzak kalmayı kaldırmaz.

Ancak fedakarca bu işi yaparsanız size karşı güven duyulmasını sağlayabilirsiniz...

Ve işiniz habercilikse güven vermek zorundasınız…

***

Bireysel ve kurumsal olarak…

İşte bu yüzden bugün 44. yaşını kutlayan Kocaeli Gazetesi’nin kentimizde ve hatta ülkemizde ayrı bir yere konulmasının sebebi de budur.

Çünkü bu gazetenin hamurunda GÜVEN vardır.

Halkın duyduğu ‘GÜVEN’i sağlayabilmek için de yapılması gereken sadece ‘HABERCİLİK’tir…

Tarafsızca…

Ayrım yapmadan…

Satılmadan…

Kimseyi de satmadan…

Kentin ve ülkenin değerlerine sahip çıkarak…

Sadece gerçekleri ortaya koyarak…

Doğruları onaylarken, yanlışlara da tepki göstererek…

Ortak paydada buluşarak…

***

İşte bu tarafsızlık ilkesine sahip çıkabilmek çok özel bir durumdur. Bu gazeteyi kentin diğer basın kuruluşlarından ayıran en temel özellik tarafsız duruşudur. Kocaeli Gazetesi’ni geçen 43 yılda özel kılan kuruma karşı duyulan GÜVEN ve TARAFSIZLIK ilkesidir.

Emin olun; bu iki unsuru Kocaeli Gazetesi dışında hiçbir kurumda bulma şansınız yoktur.

Çünkü bu gazetenin sütunlarında tüm siyasilere, tüm STK’lara, sesini duyurmak isteyen herkese yer vardır…

Çünkü biliyoruz ki, Kocaeli’de yaşayan herkesin mutlaka söyleyecek bir sözü vardır.

Tam 44 yıldır okurlarından aldığı güçle, sadece kent halkının, bu şehrin ve ülkemizin çıkarları adına sesini yükselten Kocaeli Gazetesi, yarınlara artık daha güvenle bakmaktadır.

Nihal Özgirgin:

Nice Seneler dilerim

"Gün geçtikçe basının önemi ve tarafsızlığının değeri artmakta. Böylesine mühim bir misyonu uzun yıllar devam ettirebilmek ise ayrıca takdiri hak etmektedir. 44 yıldır bu misyonu başarıyla taşıyan ve yazarları arasında yer almaktan kıvanç duyduğum Kocaeli Gazetesine uzun ve verimli nice seneler dilerim.

Saygılarımla…"

Banu Gürer

44 yıldır Kocaeli’nin sesi

"Mensubu olmaktan büyük mutluluk duyduğum ve Kocaeli'nin sesi olmayı 44 yıldır güzel bir örneklikle başarmış Kocaeli Gazetesi'nin kuruluş yıldönümünü kutlar, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim."

Bilal Dündar

Kocaeli gazetemiz nice yıllara…

1995 yılında Ticaret Lisesi öğretmenliğinden emekli olduktan sonra Kocaeli Gazetesinde köşe yazarlığına başladım. Bazen haftada iki veya üç yazı yazdım. Uzun zamandır haftada bir yazı yazıyorum. Benim için de bir nevi okul olan Kocaeli Gazetesi sayesinde altı kitap sahibi oldum.

Makalelerimden oluşacak iki kitabım da yakında okurlarımıza sunulacaktır. Köşe yazısı yazmak için şart olan okuma, araştırma, gündemi takip etme bizde bir alışkanlık haline geldi. Kişilerden ziyade olaylara bakarak, yazı yazmayı tercih ettim.

Kocaeli Gazetesi 44 yıldır Kocaeli halkının hizmetinde olup her konuda bilgilendirme yapan, mutlulukları duyuran, acıları paylaşan bir anlayışla yayın politikasını sürdürmeye devam ediyor.

Gazetenin mutfağında yetişen birçok kişi bugün gazete, dergi çıkartmaktadır. Yüzlerce kişi kendisini tanıtıp bugün iş ve aş sahibi olmuştur.

Kocaeli Gazetesi her ne pahasına olursa olsun hep ilkeli davranarak, her tür güçlüğe göğüs gererek bugünlere kendisini taşıyıp kabul ettirdi.

Nerede olursam olayım okuyucuya saygım ve sorumluluğum nedeni ile yazılarımı aksatmadan gönderdim.

Bir şeyi burada belirtmeliyim ki hangi konuda olursa olsun, ucu kime ve kimlere dokunursa dokunsun, eleştiri dozu ne olursa olsun bir tek satır, bir tek kelime değiştirilmeden yazdığımız yazılar aynen yayınlandı.

Kocaeli Gazetesi iddialı ve ilkeli yayınları ile hep yoluna devam edeceği inancındayım.

Emeği geçenleri içtenlikle kutluyor, nice yıllara dileğimle başarılar diliyorum.

Bilgutay Bağdat

44.Yıl kutlu olsun

Yaş gününüzü nasıl kutluyorsunuz? Kimimiz geleceğin daha güçlü olmasını düşündüğü için gösterişli kimimiz de gelecek yaşların kaygısı, üzüntüsü ile sessiz ve sade kutlarız. İnsanoğlu için hepsi gayet normal ve mantıklı.

Ama eğer bir kuruluşun yaş günü işin içine girmişse her şey değişir, kuruluşların yaş günleri farklı kutlanmalı diye düşünüyorum. Geçen zaman içinde topluma neler kattığının ortaya konduğu gelecekte de nasıl başarılı olunabileceği üzerine enerjilerin yansıtıldığı kutlamalar olmalıdır. Tıpkı şu an Kocaeli Gazetesinin yaptığı sayı gibi.

Zaman en değerli ve en önemli varlık, iyi değerlendirmeli, dakikasını ziyan edilmemelidir. Bakın başka milletlere kültürlerinde zamanı öldürme yoktur aksine verimli kullanma vardır.

16 Mayıs 1975 tarihi Kocaeli Gazetemiz için çok önemli bir gündür. Kocaeli Gazetesi kırmızı başlığı ile 16 Mayıs 1975 günü Kocaeli’nde yayınlanmaya başladı. Gazetemiz bugün 43 yılı geride bırakıp 44. yıla girdi. Ben tam 54 yaşındayım, Kocaeli Gazetesini ilk kurulduğu zamandan beri okuyorum. Kocaeli’nde ne kadar eski müdavimleri var ise onlar kadar Kırmızı Kocaeli gazetesi müdavimlerindenim. 43 yıllık zaman dilimine baktığım zaman bazen duygulanıyor, bazen üzülüp bazen de keyifleniyorum. Ama en önemlisi iyi ki Kocaeli Gazetesini okuyorum diyorum.

Kırmızı Kocaeli gazetesi tam 43 Yıl ilimizde her gün bir birinden önemli haber ve yazıları ile tarihe not düştü. Ben ve benim gibi düşünenler Kocaeli gazetesi ile büyüdük, Kocaeli gazetesi ile yaşadık. Kocaeli gazetesi hayatımıza bir arkadaş kadar sıcak ve içtenlikle girdiği gün ‘bu şehir, bir başka şehir’ oldu. Sözü olanın yer aldığı mecra, doğru sözün yerini bulduğu adres, sözüne güvenilen bir fert gibi katıldı hayatımıza.

Her insan gibi gazetelerin de ‘nevi şahsına münhasır’ bir kişiliği vardır. Kocaeli’nin her ilçesinin sokaklarında adımlayan, gazete kokusunu Kocaeli gazetesinde içine çekmiş özüne bağlı kişilerin görev yaptığı ve geleceği Kocaeli’nin topraklarına bakarak yorumlayan, entelektüel bilgi birikimini tüm yönleri ve boyutlarıyla okurla buluşturan ismini yaşadığı şehirden alan bir Kocaeli Gazetesi var bu şehirde.

44 yıl önce 16 Mayıs 1975 tarihinde bu gazete yayın hayatına başladığında ortaya koyduğu yayın ilkesi ne ise bugün hala aynı ilkelere bağlı onurlu ve gururlu Kocaeli Gazetesi çıkmakta olduğunu hepimiz birebir yaşamaktayız. Kocaeli Gazetesinde kasıtlı, maksatlı ve çıkar amaçlı insanların kişilik haklarına, insanların onurlarına ve makamlarına saldırıldığına hiçbir zaman şahit olmadık.

Kocaeli Gazetesinin internet sayfası ve gazetesi yoğun bir şekilde okunuyorsa bunun bence bir tek sebebi var Kocaeli Gazetesi yayın ilkelerinden taviz vermeden halkın sesi olarak okurlarının güvenine sahip olmasındandır diye düşünüyorum. Kocaeli Gazetesi sürekli kendisi ile yarış ederek 44 yıldır başarıdan başarıya koştu. Ve ilimizde başarılı olan herkese “ Doruktakiler “ ile birçok ödül dağıttı ve dağıtmaya devam ediyor. Zaman hızla geçiyor, ömür dediğin bir varmış bir yokmuş.

Türkiye’nin herhangi bir ilinde günlük gazete çıkartmak kelimenin tam anlamıyla bir ayrıcalıktır. Günlük gazete çıkartmak için her şeyden önce o yerde bir kimliğin olacak, kamuoyunda itibarın olacak, saygınlığın ve sevenin olacak. Kurulduğu günden bugüne kadar önce kurucu ailesi ile sonra bayrağı alıp zirveye taşıyan Tanzer Ünal ve ailesi ile Kocaeli Gazetesi bu itibarı gerçekten tam anlamıyla korudu. Gazete çıkarmak kolay hem de çok kolay. Hatta birden fazla gazete sahibi de olunabilir. Ama önemli olan bu işi layıkıyla yapabilmek, emek harcamak ve okuyucuya bir şeyler verebilmektir. Bundan 44 yıl evvel ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan Kocaeli Gazetesi 43 yılı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor. 44. Yıla kavuşmanın en önemli gururu Kocaeli Gazetesi okurlarına aittir. Kocaeli Gazetesini bugünlere taşıyan her zaman yanında olan Kocaeli okurlarıdır ve onları can-ı gönülden selamlıyorum. Kocaeli Gazetesinin sahibi Ünal ailesine her tür şartta aldırmadan 44 yıl önce yürek toprağına dikilen fidanı köklü büyük bir ağaç halinde bugünlere getirdikleri için tebrik ediyorum.

Kocaeli Gazetesi her zaman mütevazı, onurlu ve ilkeli hareket etmeye özen göstermiştir. 44 yıl önce bugün sadece başlangıçtı. Yıl 2018 ve Kocaeli Gazetesi hala dimdik ayakta duran kocaman bir aile... Bu başarı çalışma arzusunun, meslek sevgisinin etkilerinin varlığı manevi destek olan değerli okurların, dostların katkılarının sonucudur. Bu güzel birlikteliğin ortaya çıkmasına sebep olan siz Kocaeli halkına ve Kocaeli Gazetesi ailesine ve bugünlere gelinmesinde en büyük emeği olan Tanzer Ünal’a, Erkan Ünal’a içtenlikle teşekkür ediyorum.

Nice güzel yıllara…

Fikret Gökmen:

44 yıl kolay mı?

Bırakınız bir yerel gazeteyi, İstanbul da yayınlanan ulusal gazetelerin tarihlerine de baktığımızda 44 yılı tamamlayan sayısı çok azdır.

Birde teknolojiye ayak uydurabilmek internet gazeteciliğinin çok yaygın olduğu bir süreçte yazılı basını sürdürebilmek herkesin harcı olmadığını düşünüyorum.

Hele birde bunu sırtını bir yerlere dayamadan tamamen kendi mücadelenle yapabilmek günümüzde önemli bir kahramanlık bence.

Her düşüncenin özgürce tartışılmasının yapıldığı hiçbir yazının yönetimce sakıncalı bulunmadığı günümüzde kaç tane gazetede görebilirsiniz.

Bunları gerçekleştiren Kocaeli Gazetesinin küçük bir parçası olmak benim için önemli bir kazanımdır.

Bunu Sağlayanları yürekten kutluyorum.

Nice 44 yıllara başarıyla sürmesi en büyük temennimdir.

Hasan Altınkaya:

Hem mutluluk, hem de onur kaynağı

44 yılı geride bırakan bir gazeteden okurlara seslenmek hem mutluluk, hem de onur kaynağı…

Yarım asra yakın zamandır vatandaşımızın gönül dünyasına seslenen, vicdanların sesi, umutsuzluğun dili olan Kocaeli Gazetesi’ne başarı dolu daha nice yıllar diliyorum.

Demokrat, çok sesli ve özgürlükçü tavrıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesini her yere duyurmasını temenni ediyorum. Bu gazetenin varlığı, “yaşanabilir bir Kocaeli” için oldukça önemli. Geleceğimizin en önemli güvencelerinden biri olan Kocaeli Gazetesi’nin yanında olmaya hep birlikte devam edeceğiz.

Abdullah Karagöz:

Her yerde KOCAELİ...

Gazete, gazete değil “okul” sanki..

Edirne’ye gidiyorsunuz Kırkpınar’da KOCAELİ…

Elmalı’ya gidiyorsunuz Elmalı’da KOCAELİ…

KUMLUCA’ya gidiyorsunuz Kumluca da KOCAELİ…

Balıkesir’e gidiyorsunuz Balıkesir’de KOCAELİ…

Bursa’ya gidiyorsunuz Bursa’da KOCAELİ…

Çanakkale’ye gidiyorsunuz Çanakkale’de KOCAELİ..

Siyasetten-Spor’a tarafsız yayımcılığın tek adresi

KOCAELİ Gazetesinde yazmak,

Yazarları ve okurları ile olmak,

Mutlulukların en mutlusunu yaşamak dileklerimle,

Nice 44 yıl kuruluş kutlamalarına, KOCAELİ GAZETESİ…