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Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü

Çayırova’da ikamet eden ve yaklaşık 3 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Yusuf Acar’ın cenazesi Körfez Kalburcu köyünde öldürülerek toprağa gömülmüş vaziyette bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Acar’ın babasının amcasının oğlu, Acar’ı kendisi cezaevindeyken eşine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti.

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Çayırova’da ikamet eden ve aslen Mardinli olan Osman ve Nadire Acar çiftinin çocukları Yusuf Acar (26)  yaklaşık 3 gün önce bir anda ortadan kayboldu. İstanbul Pendik İlçesinde çalışan Acar’ın en son 3 gün önce iş yerinden babasının amcasının oğlu olan Ş.A. (42) ile birlikte ayrıldığı ve bir daha kendisine ulaşılamaması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Ş.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cesedi toprağa gömülü halde bulundu

Yaklaşık 2 gün süren sorgusunda suçunu itiraf eden Ş.A.’nın Yusuf Acar’ı öldürdükten sonra Kalburcu Köyünde ormanlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri, Ş.A.’nın ifadesinden yola çıkarak belirledikleri adreste yaptıkları kazı çalışmalarında Yusuf Acar’ın cesedi ile karşılaştı. Acar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık Morguna kaldırılırken Ş.A.’nın yaklaşık 15 ay önce Körfez’de düzenlenen NATO Boru Hattından akaryakıt hırsızlığı olayı ile ilgili tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Eşini taciz ettiği iddiası

Ş.A.’nın cezaevindeyken Yusuf Acar’ın eşine cinsel tacizde bulunduğunu öğrenmesi üzerine cezaevinden çıktıktan hemen sonra Acar’ı araçla ormanlık alana götürerek kafasına 3, sırtına 3 olmak üzere toplam 6 kurşun sıkarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Yusuf Acar’ın cenazesi ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Mardin’e gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ş.A. ise yoğun güvenlik önlemleri altında Körfez Adliyesine sevk edildi. 

Bugün 14:42 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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