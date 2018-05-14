Çakar, listeler hakkında konuştu

CHP Genel Merkezi tarafından 12 ilçe başkanına 13 kişilik milletvekili listesi hazırlaması talimatının gelmesinin ardından İlçe örgütleri listeleri tamamlayarak dün İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a teslim etti.CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında hazırladıkları listeler hakkında konuştu. Çakar, “Cuma günü il başkanlığından13 milletvekili adayının belirlenmesi ile ilgili bizlere haber geldi ve bizler de dün listeleri il başkanlığına teslim ettik. 4 arkadaşlarımız ile birlikte parti dışında zarfları açtık. Dün akşam yapılan 44 aday adayı arkadaşımız bizler için çok önemlidir.Hepsi 1’nci sırada yer almayı hak ediyor. Bu haberleri basında 1-2-3 olarak değerlendirmek partimiz için olumlu değildir” dedi.

LİSTEMİZ MİLLETVEKİLİ LİSTESİ OLUR

Çakar, “Muhip Kankohocamızın çıkması, mevcut Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet ve eski ilçe başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın olması parti içinde hareketlilik yaşandı. Akşam saatlerinde yapılan haberler doğrultusunda herkes beni aradı. Bizler liste hazırlarken kadın kotası engelli ve gençlik kotalarını dikkate alarak yaptık. Bizim il başkanlığına sunduğumuz liste Kocaeli’nin milletvekili listesi olur o kadar iddialıyız. O kadar dengeli bir liste hazırladık. İlçe örgütü olarak keyifliyiz” diye konuştu.

TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITILACAK

Alikahya’da ilk seçim büromuzu görkemli bir şekilde açtık diyen Çakar, “Alikahya bizim için çok önemli. İlerleyen günlerde Mehmet Ali Paşa, Turgut, Zabıtan mahallelerinde seçim bürolarını açacağız. Arkadaşlarımız bu konularda çalışmalar yapıyor. Pazar günü anneler günüydü. Kadın kolları başkanımız ve yönetici arkadaşlar Tavşantepe mahallesinde kapı kapı gezdi ve herkesin anneler gününü kutladı. Bu hafta Engelliler Haftası. İhtiyacı olan birkaç engelliye tekerlikli sandalye hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.