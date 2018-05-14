Fikri Işık Pele'den yardım istedi

Hünkar çayırında Pehlivanlar kavgaya tutuşunca

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

“Aman…Aman..Pele,Pele ! “

Diye bağırdı ve Cazgır Pele’den yardım istedi…

Gebze Hünkar Çayırında düzenlenen yağlı güreşleri izlemek için güreş alanına gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, seyircilere hitap ederken güreş alanı bir anda savaş alanına döndü.

Olayları tribünde izleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, elindeki mikrofonla ; “-Amam…Aman..Pele,Pele ! “ diye bağırarak Cazgır Pele’den yardım istedi.

Hünkar çayırında Başpehlivanlık eleme mücadelesi veren Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil arasında hakem kulesi önünde uzatma dakikaları devam eden güreşte, Recep Kara’nn galip ilan edilmesi ile her iki güreşçinin birbirine saldırması sonucu seyircilerde olaya katılınca güreş alanı harp meydanına döndü.

Olay başlamadan önce seyircilere hitap etmekte olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,olayı görünce konuşmasın kesti ve “-Amam..Aman.. Pele,Pele..! “ diye elindeki mikrofondan bağırarak alandaki cazgır Pele’den yardım talebinde bulundu.

Binlerce seyircinin her iki pehlivanın başlattığı kavga,güvenlik güçlerinin müdahalesi ile güçlükle yatıştırıldı…

Gözlerinin önünde yaşanan üzücü olaya şahit olan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,olaydan hemen sonra güreş alanını terk etti.