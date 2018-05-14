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Anne Oteli'ne anne eli değecek

Geçtiğimiz Pazar günü kutlanan Anneler Günü sebebiyle Kocaeli Anneler Derneği anlamlı bir projeye imza attı. Anneler Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde kurulan Anne Oteli’nin imkanlarını iyileştirecek

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Kocaeli Anneler Derneği’nin Wellborn Otel’de düzenlediği kahvaltı programına Kocaeli Anneler Derneği Başkanı Hande Kaya’nın yanı sıra İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu,  Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, Başhekim Yrd.  Sinan Arslan, Başhekim Yrd. Yusuf Atakan Baltrak, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yrd. Reyhan Aydın, Alikahya Hastanesi Sorumlu Müdür Mehmet Fatih Zer, Başiskele Kaymakamı eşi Sn. MüjganKantay, Konak Hastanesi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Özlem Bilgin ve İdari Direktörü Özlem Altıntaş Kuyruklu, Toyota Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kaya Sivil Toplum Kuruluşlarından Atik Derneği Başkanı Sn. Yasin Akyol ve yönetimi, Koider Başkanı Nilgün Yılmaz ve yönetimi, Kartepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Koordinatörü Nurdan Köksal ve Halkla İlişkiler Basın Yayın Müdürü Deniz Dalgıç, VM Medical Park Hastanesi yetkilileri, İlgi Çocuk Hastanesi yetkilileri ve anneler katılım gösterdi.

ANNE DOSTU HASTANE

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, “Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya yerleşkesindeki anne otelinin yatak sayısını arttıracağız. Bugün burada bunun için toplandık. Bu topluluk çok güzel. Bu toplantı çok güzel. Her birinize tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Kaya’dan sonra sözü alan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, “Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Türkiye’de ilk olma gururunu yaşıyoruz. İki yıldır bakanlığın denetiminde tescillenmiş bir şekilde anne dostu hastaneyiz. Anne dostu hastane demek, aileye, bebeğe, anneye önem veren hastane demek. Anne gebe kaldıktan sonra hem eğitimlerimizle, hem otelimizle annelere yardımcı oluyoruz. Anne otelimiz var ama yeterli değil. Anneler, çocukları yoğun bakımda kaldığında otelimizde kalabiliyorlar. Böylece çocuklarından ayrılmamış oluyorlar. Hem bakanlık hem hastane olarak buna önem veriyoruz. Hastaneler de anneler de bizim. Siz, her zaman başımızın üstünde olması gereken kişilersiniz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum”  şeklinde konuştu.

ANNE OTELİ NASIL OLACAK

Yaptığı her projeyle adından söz ettiren Kocaeli Anneleri Derneği, bu defa anneler için yola çıktı. Derneğin yeni projesinde; yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin, anne sütünden mahrum kalmaması ve anne ile duygusal bağlarının kopmaması amacıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi AlikahyaYerleşkesi’nde kurulan Anne Oteli’nin imkanları iyileştirilecek. Wellborn Otel’de düzenlenen kahvaltılı bağış organizasyonu ile detayları anlatılan projenin amacı; bebekleri hastanede tedavi gören anneler, rahat ve konforlu bir ortamda çocuklarının yanında olabilsinler. Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin, tedavi süreçleri uzun sürüyor ve maalesef anneler onlardan ayrılmamak adına büyük zorluklara katlanıyorlar. Şartları iyileştirilecek olan Anne Oteli ile anneler rahat odalarında çocuklarının iyileşmesini beklerken, bebekler de anne sütünden mahrum kalmayacak, anne ve bebek arasındaki duygusal bağ devam edecek.

Bugün 15:45 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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