Karaosmanoğlu: Her eserimizde Erdoğan var

Kartepe Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi tanıtım programını katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız her eserde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var” dedi.

HASAN YILMAZ’I ANDI

Bu arada merkezin açılışına Başkan Karaosmanoğlu’nun yarı sıra genel sekreter İlhan Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, daire başkanları ile vatandaşlar katıldı. Yerel yönetimler olarak kalıcı eserler bıraktıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezimiz hayırlı olsun. Buradan bu program vesilesiyle de Arslanbey belediyemizin kurucu başkanı Hasan Yılmaz’ı rahmetle ve minnetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

MERKEZİ GEZDİLER

Seçim sürecine de değinen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, 24 Haziran sonrası oluşacak yeni dönemin ülkenin şahlanışına ve yükselişine vesile olacağını ifade etti. Tanıtım organizasyonu Başkan Karaosmanoğlu ve beraberindeki heyetin Kartepe Arslanbey Kültür Merkezi’ni gezmesinin ardından sona erdi.