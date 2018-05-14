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AKP’li kadınlar kahvaltıda buluştu

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları’nın düzenlediği Anneler Günü etkinliğine bayanların büyük ilgi göstermesi dikkat çekti. Kahvaltılı buluşmada kadınlara karanfil dağıtıldı.

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Karamürsel’de AKP İlçe Kadın Kolları tarafından “Anneler Günü” etkinliği düzenlendi. İlçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, eski parti yöneticisi olan kadınlar, STK temsilcileri, mahalle temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“ANNELER FEDAKARDIR”

Toplantıda konuşan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, “24 Haziran’da çok önemli bir seçim yapılacak. AK Parti olarak kadınlara her zaman hak ettiği değeri verdik. ‘Mutlu gelecek, mutlu anneler ve mutlu çocuklar’ sloganı ile hareket ettik. Annelerin çocukları için yapamayacağı fedakarlık yoktur. Anne güçlüdür, fedakardır, cefakardır, gayretlidir” dedi.

SEÇİM HATIRLATMASI

İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ise, çalışmaları dolayısıyla partinin kadın kolları yönetimini kutladı. Belediye başkanı İsmail Yıldırım da, Türkiye üzerinde oynanan oyunların 24 Haziran’daki seçimlerde cevap verilmesini beklediklerini söyledi ve, “Çalışmamızı 25 Haziran gününe nasıl uyanacağımızı düşünerek yapmalıyız” dedi. Programda İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin ile İl Kadın Kolları Serpil Yılmaz, kahvaltıya katılan kadınlara kırmızı karanfil vererek Anneler Günü’nü kutladı.

Bugün 15:58 TSİ - Siyaset

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