Vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Karamürselli Hüseyin Akbaş ile şehit Hüseyin Güldal’ın anneleri ile bir araya geldi. Şehitlerin mezarlarını da ziyaret eden aday adayı Akbaş, “Analarımız ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış Aileyle yapısı ile mümkündür. Şehitlerimizin anneleri de bizler için en mukaddes emanettir” dedi.
Bugün 15:59 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
MHP’li aday adayı şehit annelerini unutmadı
MHP Kocaeli Milletvekili aday adayı Hüseyin Parlak, Anneler Günü’nde iki ayrı anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.
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Bugün 15:59 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz