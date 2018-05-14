MHP’li aday adayı şehit annelerini unutmadı

Vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Karamürselli Hüseyin Akbaş ile şehit Hüseyin Güldal’ın anneleri ile bir araya geldi. Şehitlerin mezarlarını da ziyaret eden aday adayı Akbaş, “Analarımız ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış Aileyle yapısı ile mümkündür. Şehitlerimizin anneleri de bizler için en mukaddes emanettir” dedi.